Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pensión divorcioAmenazas profesoraAumento pesca recreativaSíndrome de JoubertEntrevista conselleira Medio AmbienteCelta - Osasuna
instagramlinkedin

Cultura

Charaviscas celebra su festival folclórico

Fotografía de familia de la presentación del evento.

Fotografía de familia de la presentación del evento. / Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Moaña

La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas de Domaio celebra mañana viernes y el sábado una nueva edición de su festival folclórico, que tendrá lugar, como es habitual, en el pabellón del colegio.

La gran cita tendrá lugar el sábado a partir de las 21.30 horas con el espectáculo protagonizado por tres formaciones. Además de Charaviscas también actuarán Son de Nós y el invitado internacional de este año, la formación portuguesa del Grupo de Folclore de Rochao, de Madeira. Esta agrupación llega con una treintena de integrantes que se alojarán durante estos días en las propias instalaciones del centro educativo.

Noticias relacionadas

A modo de aperitivo, mañana, desde las 21.30 horas, habrá una noche de cine bajo el título de «Voy a pasármelo mejor». El festival fue presentado ayer en Domaio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
  2. Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
  3. La doble celebración del 80 cumpleaños de la familia Mera
  4. Un conductor sin carné se da a la fuga en un control en Cangas de la Policía Local y se esconde en su vivienda, en Aldán
  5. «Estamos hasta los huevos»: tras el caso de Redondela, la protectora de O Morrazo estalla al hallar tres gatitos en un contenedor de Cangas
  6. La Asociación Española Contra el Cáncer subasta dos fincas en Moaña y una en O Grove
  7. Colectivos de Bueu cargan contra las obras en Ons: «Unha desfeita»
  8. La tormenta deja más de 50 rayos sobre O Morrazo y aplaza conciertos de las Festas do Cristo

Charaviscas celebra su festival folclórico

«HeART of Gaza», arte infantil para acercar la realidad de Palestina

Arde un vehículo de forma espontánea mientras circulaba por la carretera de A Madalena, en Cangas

Arde un vehículo de forma espontánea mientras circulaba por la carretera de A Madalena, en Cangas

El auténtico «Cercanías» de Vigo alcanza los 68 viajes por día: Mar de Ons recupera las frecuencias express en barco a Cangas

El auténtico «Cercanías» de Vigo alcanza los 68 viajes por día: Mar de Ons recupera las frecuencias express en barco a Cangas

La comarca de O Morrazo registra en un solo día más lluvia que en dos meses y medio

La comarca de O Morrazo registra en un solo día más lluvia que en dos meses y medio

La CIG denuncia que el PAC de Cangas funciona con tres médicos sin la especialidad en medicina de familia

La CIG denuncia que el PAC de Cangas funciona con tres médicos sin la especialidad en medicina de familia

El PP de Cangas critica el escaso alcance de las becas de comedor escolar: solo benefician al 14 por ciento de los usuarios

El PP de Cangas critica el escaso alcance de las becas de comedor escolar: solo benefician al 14 por ciento de los usuarios

Dos marchas, desde Cangas y Moaña, se unirán el día 27 por la sanidad

Tracking Pixel Contents