Charaviscas celebra su festival folclórico

La Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas de Domaio celebra mañana viernes y el sábado una nueva edición de su festival folclórico, que tendrá lugar, como es habitual, en el pabellón del colegio.

La gran cita tendrá lugar el sábado a partir de las 21.30 horas con el espectáculo protagonizado por tres formaciones. Además de Charaviscas también actuarán Son de Nós y el invitado internacional de este año, la formación portuguesa del Grupo de Folclore de Rochao, de Madeira. Esta agrupación llega con una treintena de integrantes que se alojarán durante estos días en las propias instalaciones del centro educativo.

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A modo de aperitivo, mañana, desde las 21.30 horas, habrá una noche de cine bajo el título de «Voy a pasármelo mejor». El festival fue presentado ayer en Domaio.