Augas de Galicia atribuye a Moaña la obligación de inspeccionar fugas en el emisario submarino

El estado del emisario submarino que transporta el agua del abastecimiento general de Cangas y Moaña a través de la ría de Vigo desde el embalse vigués de Eiras se puso de nuevo en cuestión tras un vídeo desvelado por FARO que había grabado un buceador y en el que se aprecia un escape de agua dulce en el entorno de A Manquiña, en Teis, y a apenas diez metros de profundidad. Esto llevó al Concello de Moaña, bajo cuya superficie entra en O Morrazo esta tubería, iniciando la parte subterránea en la playa de O Con, a solicitar una reunión con la concesionaria del ciclo del agua, FCC Aqualia, que gestiona el abastecimiento también en Cangas y Vigo. En la reunión el Concello reconoció la necesidad de una inspección exhaustiva de toda la conducción y pidió a Augas de Galicia que ejecutase la revisión en el tramo submarino, alegando que la competencia de mantenimiento de Moaña se limita al tramo subterráneo en territorio del municipio. Sin embargo, Augas de Galicia hace una interpretación muy distinta.

Consultado por FARO, Augas, recuerda que la conducción forma parte de las obras de ampliación del abastecimiento a O Morrazo desde Vigo ejecutadas por Augas de Galicia y finalizadas en 2013. En cuanto a la responsabilidad sobre esta infraestructura, el departamento de la Xunta de Galicia asegura que tras la recepción de las obras el emisario fue entregado al Concello de Moaña. Añade que en la documentación de entrega “se establece expresamente que el Concello asumía desde ese momento su explotación, mantenimiento y conservación”. Alega, Augas de Galicia, que la documentación no fija una diferenciación entre el tramo terrestre y el tramo submarino de la tubería.

FDV

Ante esto, el departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, indica que las actuaciones ordinarias de inspección, comprobación y mantenimiento de la infraestructura “corresponden al responsable de su explotación”, que sería el Concello de Moaña. Augas de Galicia, por su parte, señala que no dispone en estos momentos de una comprobación técnica que permita constatar la existencia y el alcance de una fuga actual en la conducción submarina. “Las imágenes difundidas pusieron de manifiesto una posible incidencia, pero su confirmación requiere de las correspondientes comprobaciones sobre la infraestructura”, apuntan.

El Concello solicitó al organismo autonómico la revisión exhaustiva de la infraestructura supramunicipal

Tras la reunión de este lunes la alcaldesa, Leticia Santos, quiso tranquilizar a los vecinos de Moaña y Cangas cuya traída general se abastece a través de este emisario. Explicó que no se había detectado ninguna caída del caudal que llega a O Morrazo por lo que el servicio de abastecimiento «se está prestando con normalidad, incluso en un momento del año de elevada demanda del agua».

La petición de una revisión que el Concello había realizado a Augas de Galicia viene también motivada porque en el pasado esta infraestructura había arrojado numerosos problemas con fugas detectadas en las bridas que unen sus 13 tramos. Fue necesaria una reparación y ha pasado ya una década desde que reanudó el servicio, por lo que se impone un estudio minucioso de su estado de conservación.

La Cofradía de Pescadores de Vigo denunció que las fugas de agua dulce perjudican al marisqueo por la desalinización del agua y porque la presión removería la arena.