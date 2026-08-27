Sucesos
Arde un vehículo de forma espontánea mientras circulaba por la carretera de A Madalena, en Cangas
El motor del coche se apagó y comenzó a despedir humo antes de que apareciesen las llamas | Sofocado un pequeño incendio en un alpendre en la Rúa Palomar
Un vehículo ardió de forma espontánea mientras circulaba en la tarde de hoy por la carretera de A Madalena en Cangas. El suceso se produjo poco antes de las 17 horas cuando un vecino de la zona conducía su turismo por el citado vial y, de repente, el motor se apagó a escasos metros del Bar Puri.
A continuación comenzó a salir humo del vano del motor y luego las llamas. El Grupo de Emerxencias-Protección Civil de Cangas intervino poco después, ya que se encontraba en las inmediaciones, y procedió a sofocar el fuego con agua y espuma, en una actuación en la que también tomaron parte Bombeiros do Morrazo, Policía Local y Guardia Civil. Las llamas quedaron localizadas en el frontal del vehículo y, por fortuna, no hubo que lamentar daños personales.
Previamente, el Grupo de Emerxencias de Cangas ya había tenido que intervenir en un pequeño incendio en un alpendre situado en la Rúa Palomar, en el barrio cangués de San Pedro. El aviso se recibió a las 15.39 horas por un fuego que se produjo en un pequeño anexo donde se ubicaba una cocina de hierro y una despensa. Por fortuna los daños se redujeron a un mueble aunque se generó mucho humo. También estuvieron Policía Local y Bombeiros.
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