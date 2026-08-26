Tráfico
Tres personas heridas leves en un accidente en San Roque, en Cangas
El incidente consistió en una colisión frontolateral entre dos automóviles
Los ocupantes que necesitaron atención sanitaria viajaban en el mismo vehículo
Tres personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido este martes en la Rúa de A Granxa, en el entorno del lugar de San Roque, en Cangas.
El suceso consistió en una colisión frontolateral entre dos automóviles, un Dacia Duster y un Renault Clio. Las personas que necesitaron asistencia sanitaria viajaban en el primero de los automóviles y fueron trasladadas a un centro hospitalario, aunque en principio su estado no revestía gravedad.
Hasta el lugar del accidente se trasladó la Guardia Civil de Tráfico, que asume el atestado; una ambulancia del 061; y el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, que se encargó de despejar la calzada de los restos de la colisión entre los dos automóviles.
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