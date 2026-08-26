Tres personas heridas leves en un accidente en San Roque, en Cangas

Tres personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido este martes en la Rúa de A Granxa, en el entorno del lugar de San Roque, en Cangas.

El suceso consistió en una colisión frontolateral entre dos automóviles, un Dacia Duster y un Renault Clio. Las personas que necesitaron asistencia sanitaria viajaban en el primero de los automóviles y fueron trasladadas a un centro hospitalario, aunque en principio su estado no revestía gravedad.

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Hasta el lugar del accidente se trasladó la Guardia Civil de Tráfico, que asume el atestado; una ambulancia del 061; y el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, que se encargó de despejar la calzada de los restos de la colisión entre los dos automóviles.