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«Estamos hasta los huevos»: tras el caso de Redondela, la protectora de O Morrazo estalla al hallar tres gatitos en un contenedor de Cangas

Los cachorros fueron rescatados de la basura junto a la Jefatura de la Policía Local, mojados y con hipotermia.

El refugio denuncia un nuevo caso apenas unos días después del hallazgo de cinco crías en O Viso, dos de ellas muertas

Uno de los tres gatos rescatados.

Uno de los tres gatos rescatados. / Instagram

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Marta Clavero

Marta Clavero

Tres gatos de apenas unos días de vida fueron encontrados este martes dentro de una bolsa de basura cerrada y arrojada a un contenedor en Cangas, junto a la Jefatura de la Policía Local. Los animales estaban empapados y sufrían hipotermia cuando fueron rescatados.

El caso se produce apenas unos días después de un episodio prácticamente idéntico en Redondela, donde cinco crías recién nacidas aparecieron dentro de una bolsa en otro contenedor y dos de ellas ya habían muerto cuando fueron localizadas.

Rescatan a tres gatitos arrojados a un contenedor en Redondela

Rescatan a tres gatitos arrojados a un contenedor en Redondela

Greta Loren (@entreamorypulgas)

La secretaria de la Protectora de Animáis do Morrazo, Lorena Gago, relata que recibieron el aviso después de localizar a los tres pequeños en Cangas. «Estaban en un contenedor dentro de una bolsa de basura cerrada con un nudo que hubo que romper para poder sacarlos», explica.

Los agentes de la Policía Local tuvieron que introducirse en el contenedor para recuperarlos y, mientras esperaban la llegada de las responsables de la protectora, intentaron elevar la temperatura corporal de los cachorros con la calefacción del coche policial. «Estaban hipotérmicos, estaban empapados», señala Gago, que agradece la rápida actuación de los agentes.

La indignación en la protectora es evidente. «Estamos cansadas de hablar de la esterilización, cansadas de decir que son vidas, cansadas. Estamos hasta los huevos, literalmente, y, aun así, esto sigue pasando», lamenta su secretaria. «No podemos más. Estamos saturadas y no hay derecho a esto. Esto no se puede consentir», añade.

La intención de la entidad es que el caso no quede únicamente en el rescate. Según explica Gago, la Policía Local elaborará un informe sobre lo sucedido y se intentará averiguar quién dejó allí a los animales. «Vamos a intentar pelear para dar con la persona que ha hecho esto porque esto no se puede tolerar», asegura.

La responsable de la protectora insiste en que existen alternativas para quienes se encuentran con una camada que no pueden atender. «Pide ayuda, hay mil maneras de pedir ayuda», reclama. Y lanza un mensaje a quien abandonó a las crías: «Son bebés, son bebés que tienen días y esto no se puede permitir».

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Tras el rescate, los tres gatos fueron trasladados para recibir cuidados. Tomaron una primera dosis de leche y fueron colocados con botellas de agua caliente para mantener su temperatura. «Están súper calentitos ya», explicaba posteriormente Gago. Su corta edad hace, sin embargo, que su evolución sea todavía incierta. «Voy a intentar que salgan adelante, aunque no prometo nada porque son muy bebés», advertía mientras alimentaban a los animales.

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