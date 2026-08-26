El PP critica que Cangas solo ejecutase 2 millones de los 5,4 previstos para invertir

Los datos extraídos de la Conta Xeral de 2025 del Concello de Cangas revelan que el gobierno local ejecutó 2.001.749,27 euros de los 5.456.695,42 euros consignados para obras y mejoras dentro del capítulo de inversiones reales de un presupuesto que está prorrogado. Así lo denuncia el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, que censura que el tripartito (BNG, PSOE y EU) dejase sin ejecutar 3.454.946,15 euros. Según sus cálculos, el 63,32 % de las inversiones previstas quedó sin ejecutar.

Para el PP, estos datos contrastan con la supuesta falta de proyectos en un Concello que, según sostiene, dispone de una elevada liquidez económica. «El informe de Arqueo oficial a 31 de diciembre de 2025 certifica que el Concello de Cangas tenía en cuentas corrientes bancarias 6.462.562,15 euros», señalan desde la formación, que considera que estos fondos permanecen «paralizados». Desde la oposición entienden, a la luz de estas cifras, que «a Cangas no le faltan recursos económicos, le falta un gobierno con capacidad de gestión para transformar ese dinero en obras útiles para los vecinos».

El PP asegura que esta supuesta parálisis en la ejecución de proyectos municipales afectó de lleno a servicios e infraestructuras esenciales en todo el término municipal. Entre las partidas sin ejecutar, destaca la destinada a edificios municipales y construcciones. «De los 1,46 millones de euros definitivos, apenas se reconocieron 91.424,28 euros, quedando el 93,7 % del presupuesto sin ejecutar, un total de 1,37 millones», sostienen.

En lo que respecta a las instalaciones deportivas, los populares aseguran que se dejaron sin ejecutar más de 1,41 millones de euros, al emplearse en estas dotaciones «únicamente 158.444 euros». También cuestionan la ejecución de las inversiones en movilidad urbana. Según el PP, quedó sin gastar el 99,2 % del presupuesto, al invertirse 2.649 euros «frente a un disponible de 331.000 euros».

En cuanto a la pavimentación de calles municipales, la formación sostiene que quedaron sin invertir 380.000 euros consignados específicamente para el arreglo de caminos y accesos en las distintas parroquias. Este apartado es especialmente criticado por el PP, que considera que «no es de recibo que los vecinos sufran aceras deterioradas, espacios deportivos cerrados o caminos sin asfaltar mientras el gobierno local presume de tener más de 6,4 millones de euros durmiendo en el banco». La oposición alega, en este sentido, que «la propaganda de superávits» escondería «una incapacidad manifiesta para gestionar y licitar las obras que Cangas necesita».