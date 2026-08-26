Paraguas desgastados ya en agosto

La imagen lo cuenta todo. En plenas Festas do Cristo de Cangas, todavía en el mes de agosto, y la gente ya usó tanto el paraguas en los últimos días que se rompió. Ahí lo tienen, rodeado de bebidas y escoltado por las luces de colores. Este paraguas ya no vivirá un nuevo invierno.

Unas fiestas sin camellos son como un jardín sin flores

La programación de conciertos de las Festas do Cristo es discutible. Se puede estar a favor o en contra de las elecciones realizadas por el Concello. Pero lo que no se puede discutir es que se echa en falta el popular juego de los camellos en la Alameda Vella. Los «camellistas» más acérrimos no ocultan su tristeza por la ausencia de su juego favorito. Esperamos que esta barraca regrese en años venideros y lo de este verano se quede solo en un susto pasajero.

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Alertan en los últimos días de presuntos intentos de estafa con anuncios de pisos de alquiler en Cangas que resultan ser falsos, por lo que conviene estar seguros de que se habla con una inmobiliaria legal antes de facilitar cualquier dato privado. La verdad es que tal y cómo está la vivienda en la villa, ver un piso de alquiler anual ya es casi sospechoso. Son tan pocos los que se ponen en el mercado con estas características que será fácil para las fuerzas de seguridad identificar las estafas.