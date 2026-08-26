O Rompeolas
Paraguas desgastados ya en agosto
La imagen lo cuenta todo. En plenas Festas do Cristo de Cangas, todavía en el mes de agosto, y la gente ya usó tanto el paraguas en los últimos días que se rompió. Ahí lo tienen, rodeado de bebidas y escoltado por las luces de colores. Este paraguas ya no vivirá un nuevo invierno.
Unas fiestas sin camellos son como un jardín sin flores
La programación de conciertos de las Festas do Cristo es discutible. Se puede estar a favor o en contra de las elecciones realizadas por el Concello. Pero lo que no se puede discutir es que se echa en falta el popular juego de los camellos en la Alameda Vella. Los «camellistas» más acérrimos no ocultan su tristeza por la ausencia de su juego favorito. Esperamos que esta barraca regrese en años venideros y lo de este verano se quede solo en un susto pasajero.
¿Intentos de estafa con anuncios de pisos de alquiler en Cangas?
Alertan en los últimos días de presuntos intentos de estafa con anuncios de pisos de alquiler en Cangas que resultan ser falsos, por lo que conviene estar seguros de que se habla con una inmobiliaria legal antes de facilitar cualquier dato privado. La verdad es que tal y cómo está la vivienda en la villa, ver un piso de alquiler anual ya es casi sospechoso. Son tan pocos los que se ponen en el mercado con estas características que será fácil para las fuerzas de seguridad identificar las estafas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
- Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
- Un hombre y una mujer, detenidos en Bueu por agredir a los policías en la madrugada del carnaval de verano
- El TSXG ordena reabrir un expediente a un aserradero en Bueu y remitirlo a la Aplu
- Medidas para hacer frente a la sequía: Bueu plantea potabilizar y reutilizar el agua de la futura laguna artificial de As Lagoas
- Las Festas do Cristo iluminan Cangas con once días de celebraciones
- La lluvia obliga a aplazar al sábado 29 la procesión del Carmen de Samertolaméu prevista para la tarde de este domingo
- La tormenta deja más de 50 rayos sobre O Morrazo y aplaza conciertos de las Festas do Cristo