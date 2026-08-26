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Moaña se vuelca con los perros abandonados en una Feria de Adopción

Presentación del evento. | FDV

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Carla Soliño

Moaña

Moaña acogerá los días 29 y 30 de agosto una nueva feria de adopción, una iniciativa que reunirá a protectoras y asociaciones para dar visibilidad a los animales que esperan una segunda oportunidad. La cita se celebrará en el Palco da Música, con una programación para todos los públicos. Organizada por la Protectora de Animais do Morrazo.

Las actividades comenzarán el sábado a las 18 horas con un cuentacuentos del libro “Swaiper, el perro de la eterna sonrisa”. A las 19.30 horas llegará la música, con las actuaciones de Chispaneira, Willy Santomé y Zalo Carballo.

El domingo habrá un hinchable a precios populares y, a las 12.30 horas, un taller de chapas. Por la tarde, a las 17 horas, tendrá lugar un paseo con los perros de las protectoras y, a las 18 horas, se celebrará un desfile de peludos en adopción en el que participarán alrededor de 15 perros.

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La feria contará también con un puesto de comida y bebida solidaria. La iniciativa busca acercar la labor de las entidades participantes y favorecer la adopción responsable.

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