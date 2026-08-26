El mejillón regresa al puerto de Bueu y el Intecmar defiende el criterio de "cautela" para garantizar la seguridad alimentaria

Las descargas de mejillón regresaron este miércoles al puerto de Bueu después de más de cuatro meses de cierre por toxinas. De momento la apertura de los polígonos bateeiros de la localidad solo incluye al Bueu A1, mientras que los otros dos se están analizando de nuevo. Al mismo tiempo, desde el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), se pronuncian acerca de la quejas expresadas por parte del sector sobre la demora a la hora de autorizar esas aperturas y sostienen que los resultados de las analíticas aconsejaban esperar y realizar nuevos muestreos complementarios.

La Consellería do Mar, de la que depende el Intecmar, subraya que este laboratorio está reconocido como centro de referencia nacional en biotoxinas marinas y destaca su «rigoroso» trabajo en el control de las zonas productivas para garantizar la seguridad alimentaria. Desde el departamento autonómico reconocen que para reabrir un polígono son necesarias «polo menos dúas» analíticas separadas entre sí como mínimo 48 horas. «No caso dos polígonos Bueu A1 e A2 os resultados da segunda mostraxe (18 de agosto) aconsellaban, por cautela, esperar a unha nova analítica para avaliar unha posible apertura», explican.

Ese tercer muestreo se realizó el 20 de agosto y explican que los datos constataban una tendencia al alza, que también se corroboraba con los resultados cualitativos de fitoplacton tóxico en las estaciones de zona. «Por cautela mantiveronse os polígonos en situación de peche e avaliar unha posible apertura en función da evolución da situación», exponen.

La cuarta analítica se realizó esta semana, el lunes 24. Los resultados permitieron la apertura del parque bateeiro Bueu A1, pero no el contiguo Bueu A2. «Os resultados neste caso confirmaron un resultado positivo, polo que se mantén pechado», explican desde la Consellería do Mar e Intecmar.

Desde la Xunta sostienen que el laboratorio «intensificou» sus muestreos y analíticas en los polígonos mejilloneros de Bueu para determinar con «maiores garantías» la posible apertura. «Os criterios de seguridade alimentaria son os mesmos para as distintas zonas de produción e non poden rebaixarse ou adaptarse por moita que sexa a afección nunha zona de produción en particular», subrayan. Consellería e Intecmar concluyen que el «rigor e profesionalidade» del personal del laboratorio constituyen una «garantía para o consumidor de que mexillón galego que chega aos mercados é apto para o consumo».