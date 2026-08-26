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Exposición de Francisco Martínez-Pin en UxíaCoffee

El artista con una de las obras. | FDV

El artista con una de las obras. | FDV

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Fran G. Sas

Fran G. Sas

Moaña

El local de Moaña UxiaCofee acoge la Nano Expo «Fish&Coffee» de Francisco Martínez-Pin. Abre hasta el 30 de septiembre. Es una muestra de pequeño formato que une dos universos cotidianos y esenciales como son el mar y el café.

La propuesta juega con la iconografía marina como ballenas y peces, en una cafetería de especialidad. Busca transmitir el mensaje de «la responsabilidad de cada uno con la conservación del medio marino».

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