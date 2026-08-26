Un conductor sin carné se da a la fuga en un control en Cangas de la Policía Local y se esconde en su vivienda, en Aldán

La Policía de Cangas denunciará por dos delitos a un vecino de Aldán que este martes por la tarde se dio a la fuga en coche tras hacer caso omiso a las indicaciones de una patrulla para un control. El hombre se enfrenta a un posible delito por conducir sin carné y a otro de conducción temeraria por la velocidad y maniobras realizadas durante su huida.

Los agentes lo observaron circular a bordo de un Citroën C4 por Aldán y le dieron el alto ya que, por ocasiones previas, sabían que carecía del permiso de conducir. El hombre continúo la marcha y se dio a la fuga a gran velocidad. La patrulla de la Policía Local comenzó comenzó una persecución que concluyó en la vivienda del hombre, donde el acusado se encerró y se negó a abrir a los agentes.

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Ahora la Policía Local de Cangas intentará personarse de nuevo en el domicilio del acusado para leerle sus derechos ya que los agentes pudieron identificar claramente a la persona que estaba al volante. En caso de que se niegue a este trámite los policías continuarán con la instrucción de la denuncia, que se remitirá al juzgado de guardia para que proceda a citar a esta persona.