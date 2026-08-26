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Un conductor sin carné se da a la fuga en un control en Cangas de la Policía Local y se esconde en su vivienda, en Aldán

El hombre se enfrenta a dos posibles delitos: conducir sin el correspondiente permiso y conducción temeraria por las maniobras realizadas para huir de la patrulla policial

Una patrulla de la Policía Local de Cangas, hace unos días, en el centro de la localidad

Una patrulla de la Policía Local de Cangas, hace unos días, en el centro de la localidad / Santos Álvarez

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David García

Cangas

La Policía de Cangas denunciará por dos delitos a un vecino de Aldán que este martes por la tarde se dio a la fuga en coche tras hacer caso omiso a las indicaciones de una patrulla para un control. El hombre se enfrenta a un posible delito por conducir sin carné y a otro de conducción temeraria por la velocidad y maniobras realizadas durante su huida.

Los agentes lo observaron circular a bordo de un Citroën C4 por Aldán y le dieron el alto ya que, por ocasiones previas, sabían que carecía del permiso de conducir. El hombre continúo la marcha y se dio a la fuga a gran velocidad. La patrulla de la Policía Local comenzó comenzó una persecución que concluyó en la vivienda del hombre, donde el acusado se encerró y se negó a abrir a los agentes.

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Ahora la Policía Local de Cangas intentará personarse de nuevo en el domicilio del acusado para leerle sus derechos ya que los agentes pudieron identificar claramente a la persona que estaba al volante. En caso de que se niegue a este trámite los policías continuarán con la instrucción de la denuncia, que se remitirá al juzgado de guardia para que proceda a citar a esta persona.

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