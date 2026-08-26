La comunidad energética de Romarigo completa la instalación de 200 paneles fotovoltaicos y apunta a entrar en funcionamiento el próximo mes de enero

La primera comunidad energética de Cangas y de toda la comarca de O Morrazo continúa quemando etapas y ya sitúa en el horizonte del mes de enero de 2027 su definitiva puesta en funcionamiento. La denominada Comunidade Enerxética Romarigo ha rematado la colocación de los paneles solares en la cubierta del pabellón del mismo nombre, y hace apenas unos días recibió la visita de un organismo de control autorizado (OCA) para realizar la preceptiva inspección. El dictamen ha sido favorable y las instalaciones ya tienen el visto bueno técnico para comenzar a operar.

A partir de ahora el camino se despeja, aunque aún deben superarse los últimos obstáculos, en una tramitación que todavía necesitará algunos meses para estar resuelta. Así, el siguiente paso será el de remitir toda la documentación a la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia para que otorgue su autorización, y luego se comunicará la decisión a Fenosa UFD a fin de que la empresa distribuidora acometa, entre otras tareas, la colocación de contadores. Entonces ya será responsabilidad de cada uno de los socios de este colectivo el ponerse en contacto con sus respectivas comercializadoras para comunicarle el cambio y su integración dentro de esta «traída de la luz».

Concesión de 25 años

La comunidad energética canguesa nació hace un año para dar servicio a un total de 37 socios entre particulares (31) y pequeñas y medianas empresas (6), asesorada desde la Diputación de Pontevedra y con la colaboración del Concello de Cangas, que cede (por un periodo de 25 años) una superficie de 763 metros cuadrados en el tejado del pabellón de Romarigo, y que, a cambio, se reserva el uso de 2 kilowatios/hora para las necesidades del polideportivo.

La intención no es otra que la de apostar por un modelo colectivo de generación de energía limpia, frente al individual de los paneles solares en viviendas unifamiliares. Esta electricidad se volcaría en la red de Fenosa UFD, que se la facilitaría a las diferentes comercializadoras de los socios. Los primeros cálculos realizados por el colectivo apuntan a que el ahorro en la factura de la luz podría situarse entre el 30 y el 70 por ciento, si bien es complicado dar una cifra exacta, toda vez que esta dependerá tanto del consumo habitual como de la potencia contratada a través de esta novedosa fórmula de las comunidades energéticas.

Presentación del comienzo de las obras de la comunidad energética. | GONZALO NÚÑEZ

La instalación consta de un total de 200 placas fotovoltaicas con una potencia de hasta 100 kilowatios hora, el máximo permitido en el modelo de gestión elegido, el más simple, el que corresponde a una organización sin ánimo de lucro. De esa cantidad, cada uno de los socios adquiere entre 1 y 5 kilowatios/hora para uso personal en función de sus necesidades energéticas.

La inversión en esta instalación se sitúa en torno a los 90.000 euros, que deben ser asumidos de forma directa por cada uno de los usuarios asociados. El cálculo inicial es que la adquisición de cada kilowatio/hora se sitúa aproximadamente en torno a los 850 euros (por el periodo de 25 años para los que es efectiva la concesión del espacio en Romarigo). Eso sí, el colectivo ya tiene confirmada una subvención por parte del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) de 45.000 euros, la mitad del coste global del proyecto.

Aunque el horizonte que se ha marcado es el de enero de 2027, la comunidad confía en poder reducir esos plazos. En paralelo ya trabaja con algunas ideas, como la de crear una especie de banco de kilowatios/hora, que funcionaría de la siguiente manera. Si uno de los actuales 37 socios quiere deshacerse de algún kilowatio/hora lo vendería a la comunidad, que inicialmente lo ofrecería al resto de socios y, en caso de que estos no estuviesen interesados, abriría la puerta a la integración en la sociedad de algún particular más.

Noticias relacionadas

La base de esta idea no es otra que la existencia de una demanda, ya que hubo personas que se quedaron fuera de esta asociación cuando se formó. En este mismo sentido, desde la Comunidade Enerxética Romarigo se apunta que uno de sus objetivos es el de animar a la formación de otras comunidades, prestando asesoramiento y colaboración, tanto si son en el casco urbano como en las parroquias canguesas.