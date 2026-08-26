Comuneros explican técnicas para atajar incendios y temen un septiembre seco

La Xunta de Montes en Man Común de Moaña organiza este jueves 27 de agosto, a las 19.00 horas en el local comunal de A Tioura, una jornada sobre cómo actuar en el caso de incendio forestal. Estará impartida por integrantes de medios de extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y por la ingeniera forestal Eva Bernárdez Ordás.

El presidente del colectivo y motobombista del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de la Xunta (SPIF), David Faria Juncal, también intervendrá para explicar cómo es la actuación de los medios de lucha contra el fuego. Explica, Faria, que las lluvias de esta semana permiten a los comuneros «respirar aliviados» tras varios meses de temor a un fuego. Alerta de que numerosos terrenos particulares en los montes de todo el municipio siguen sin limpiar y acumulan grandes cantidades de biomasa, como ya advirtieron desde las comunidades de montes antes del inicio del verano.

La actividad de este jueves parte de la necesidad de que los vecinos entiendan que el riesgo no pasó y los organizadores recuerdan incendios virulentos vividos en el sur de Galicia en el pasado en meses de septiembre y octubre. Es más, Faria teme «un septiembre seco» y sobre todo que sople «viento del noreste. Suele secar la vegetación y la tierra. Este verano de momento tuvimos suerte».

Hay que recordar que Meira sufrió un incendio el pasado 16 de agosto que, por fortuna, pudo ser controlado rápidamente y calcinó «apenas» 0,69 hectáreas.

La exposición de Eva Bernárdez versará sobre el análisis y el contexto de los incendios forestales en la actualidad. El evento servirá para que los vecinos sepan qué hacer en el caso de encontrarse ante un fuego forestal y cómo aportar sin entorpecer las labores de extinción de los profesionales.