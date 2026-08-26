Colectivos de Bueu cargan contra las obras en Ons: «Unha desfeita»

Las obras en la isla de Ons siguen provocando reacciones encontradas por los materiales empleados o su impacto en el paisaje. Los últimos en pronunciarse son la Agrupación Micolóxica Naturalista Liboreiro, Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos y Colectivo O Mar por Diante, que califican la intervención como «unha desfeita» y una «agresión» debido a que supuso la desaparición de un conjunto de sauces y extender cemento hasta la propia playa de Area dos Cans.

Las tres entidades se remiten a la definición que realiza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de un parque nacional: «Son espacios singulares, escasos y desde luego infrecuentes. Son lugares en los que prima la ‘no intervención’ y en los que el principio es permitir el libre devenir de los procesos naturales». A este respecto Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante aluden al cambio en la caseta de información, que pasa de una construcción en piedra a otra en madera «que haberá que ver como leva a climatoloxía das Rías Baixas». No obstante, su principal crítica se centra en la nueva pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans. «Parécenos incomprensible, na baixada había un grupo de salgueiros que agora desapareceron. Desaparece a súa beleza, a súa sombra e o seu refuxio para paxaros, liques e fungos... A cambio de que? De pavimento?», denuncian.

Las agrupaciones bueuesas también señalan que la construcción de la nueva pasarela ha supuesto «cementar sobre a mesma area da praia» de la isla de Ons así como un desmonte «de moitos metros cúbicos de terra da ladeira para baixar a altura do acceso á praia». Unas intervenciones que califican como «grave agresión».

Desde Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante contraponen estas obras con la reciente polémica alrededor de la fiesta de San Xaquín y las reivindicaciones vecinales. «Non se podían facer as festas tradicionais, non é doado arranxar unhas das casas dos illáns ou un dos seus hórreos, pero isto si se pode facer?», se preguntan.