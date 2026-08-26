Parque Nacional Illas Atlánticas
Colectivos de Bueu cargan contra las obras en Ons: «Unha desfeita»
Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante denuncian la desaparición de un conjunto de sauces y el uso de cemento sobre la playa de Area dos Cans
Las obras en la isla de Ons siguen provocando reacciones encontradas por los materiales empleados o su impacto en el paisaje. Los últimos en pronunciarse son la Agrupación Micolóxica Naturalista Liboreiro, Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos y Colectivo O Mar por Diante, que califican la intervención como «unha desfeita» y una «agresión» debido a que supuso la desaparición de un conjunto de sauces y extender cemento hasta la propia playa de Area dos Cans.
Las tres entidades se remiten a la definición que realiza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de un parque nacional: «Son espacios singulares, escasos y desde luego infrecuentes. Son lugares en los que prima la ‘no intervención’ y en los que el principio es permitir el libre devenir de los procesos naturales». A este respecto Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante aluden al cambio en la caseta de información, que pasa de una construcción en piedra a otra en madera «que haberá que ver como leva a climatoloxía das Rías Baixas». No obstante, su principal crítica se centra en la nueva pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans. «Parécenos incomprensible, na baixada había un grupo de salgueiros que agora desapareceron. Desaparece a súa beleza, a súa sombra e o seu refuxio para paxaros, liques e fungos... A cambio de que? De pavimento?», denuncian.
Las agrupaciones bueuesas también señalan que la construcción de la nueva pasarela ha supuesto «cementar sobre a mesma area da praia» de la isla de Ons así como un desmonte «de moitos metros cúbicos de terra da ladeira para baixar a altura do acceso á praia». Unas intervenciones que califican como «grave agresión».
Desde Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante contraponen estas obras con la reciente polémica alrededor de la fiesta de San Xaquín y las reivindicaciones vecinales. «Non se podían facer as festas tradicionais, non é doado arranxar unhas das casas dos illáns ou un dos seus hórreos, pero isto si se pode facer?», se preguntan.
Repuesto el suministro eléctrico
El Parque Nacional Illas Atlánticas informa de que durante este miércoles se reparó la avería que dejó sin luz a viviendas del lugar de Cucorno, en la subida al faro. Un problema en el tendido aéreo vinculado al mal tiempo y que desde la dirección del espacio natural aseguran que quedará definitivamente resuelto este año. Explican que la redacción del proyecto para el soterrado ya está concluida y antes de acabar el año se ejecutaran los trabajos, que están presupuestados en más de 400.000 euros y que asumirá el Parque Nacional Illas Atlánticas.
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