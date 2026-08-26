Urgencias
Dos marchas, desde Cangas y Moaña, se unirán el día 27 por la sanidad
La Mesa da Sanidade acordó también adelantar al jueves 10 la concentración de esa semana
La Mesa Local da Sanidade de Moaña se reunió este miércoles a petición de la Plataforma en Defensa da Sanidade. Los colectivos y representantes del BNG y el PSOE, que asistieron a la reunión, acordaron adelantar la concentración por las urgencias fijada para el domingo 13 de septiembre. Pasa al jueves 10 a las 12.00 horas. La razón es la celebración ese domingo de la primera andaina por la salud mental organizada por el colectivo DOA, «a la que animamos a asistir», apunta la alcaldesa, Leticia Santos.
Asimismo, la Plataforma pidió el respaldo para la manifestación que está organizando con colectivos como A Voz da Sanidade de Cangas. Será el domingo 27 de septiembre con salidas desde Cangas y desde Moaña. Ambas columnas de personas se juntarán en Vilela, en el entorno del supermercado Lidl. Se unirán reclamaciones como el regreso de las urgencias a Moaña y la construcción de un centro para O Hío y Aldán.
La regidora explicó que la comunicación previa formulada a Sanidade antes de acudir a la justicia por las urgencias sigue sin encontrar respuesta por parte de la Xunta.
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