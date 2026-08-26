Dos marchas, desde Cangas y Moaña, se unirán el día 27 por la sanidad

La Mesa Local da Sanidade de Moaña se reunió este miércoles a petición de la Plataforma en Defensa da Sanidade. Los colectivos y representantes del BNG y el PSOE, que asistieron a la reunión, acordaron adelantar la concentración por las urgencias fijada para el domingo 13 de septiembre. Pasa al jueves 10 a las 12.00 horas. La razón es la celebración ese domingo de la primera andaina por la salud mental organizada por el colectivo DOA, «a la que animamos a asistir», apunta la alcaldesa, Leticia Santos.

Asimismo, la Plataforma pidió el respaldo para la manifestación que está organizando con colectivos como A Voz da Sanidade de Cangas. Será el domingo 27 de septiembre con salidas desde Cangas y desde Moaña. Ambas columnas de personas se juntarán en Vilela, en el entorno del supermercado Lidl. Se unirán reclamaciones como el regreso de las urgencias a Moaña y la construcción de un centro para O Hío y Aldán.

La regidora explicó que la comunicación previa formulada a Sanidade antes de acudir a la justicia por las urgencias sigue sin encontrar respuesta por parte de la Xunta.