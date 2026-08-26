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La Asociación Española Contra el Cáncer subasta dos fincas en Moaña

Tienen 494 y 282 metros cuadrados y se ubican en Penedín e Isamil

Andaina contra el cáncer, este mayo en Moaña

Andaina contra el cáncer, este mayo en Moaña / Gonzalo Núñez

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Fran G. Sas

Moaña

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través del portal especializado Escrapalia, ha lanzado a subasta pública 2.166 metros cuadrados rústicos para distintos usos en dos localidades de la provincia de Pontevedra. Una finca es en O Grove y las otras dos se encuentran en Moaña, en las zonas de Penedín e Isamil.

Los terrenos moañeses que subasta la AECC, entidad con mucha actividad en la comarca, son fincas de matorral y prados en ladera. Sus dimensiones son de 494 y 282 metros cuadrados respectivamente y salen a la venta con precios iniciales de 277 y 294 euros. Está por saberse cuánto llegan a costar tras la subasta que estará abierta hasta el 9 de septiembre. Las tasaciones de los terrenos se sitúan en 923 y 369 euros. Sus usos se dirigen a la explotación forestal y vegetación así como a trabajos agrícolas y minifundio.

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