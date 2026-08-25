La Xunta somete a exposición pública el proyecto de urbanización de Beluso

El proyecto de urbanización del centro de Beluso, conocido como POL-12, está ya en la recta final de su fase de exposición pública. El documento está en la web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, lo que significa un plazo de alegaciones de 20 días.

El promotor de esta unidad de actuación es el propio Concello de Bueu y la superficie abarca un total de 3.500 metros cuadrados. La ordenación propuesta recoge una parcela de 1.103 metros cuadrados destinada a la construcción de nueva vivienda, con una edificabilidad total de más de 2.000 metros cuadrados: 1.469 metros cuadrados para vivienda libre y casi 630 metros cuadrados para vivienda de protección. A mayores hay que añadir casi 900 metros cuadrados para usos comerciales. El documento a exposición pública prevé la construcción de unas 21 nuevas viviendas.

El desarrollo urbanístico de este polígono en el centro de Beluso prevé otra parcela resultante de 2.402 metros cuadrados para usos dotacionales. Una superficie que se reparte en 499 metros cuadrados para equipamientos públicos, 861 metros cuadrados para zonas verdes o de uso público y 1.042 para nuevos viales.

Plano con el proyecto de urbanización del POL-12 en Beluso, Bueu. / Fdv

Ese sistema viario recoge la construcción de una nueva calle entre la Rúa Nova y la carretera autonómica PO-315, un vial de 56 metros de longitud y una sección superior a los 16 metros. En una primera fase esta nueva calzada acabará en un «fondo de saco», sin conexión directa con la PO-315. Una determinación que fue consensuada con la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), a la espera de que se completen las intervenciones de mejora de humanización y mejora del espacio urbano que promueve el Concello de Bueu para el centro de la parroquia.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, durante la reunión con los vecinos de Beluso por el POL-12. / Fdv

La fórmula de una evaluación de impacto ambiental con trámite simplificado se sustenta en que el POL-12 abarca un «ámbito reducido» en suelo urbano, que «non presenta impactos significativos» ni un «incremento considerable» en el empleo de recursos naturales. Tampoco afecta a espacios protegidos de la Rede Natura 2000, lo que hubiese obligado a una tramitación ordinaria y más larga de impacto ambiental.

Antes de que comenzase el trámite de exposición pública del proyecto de urbanización el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, convocaron una reunión en la Casa do Pobo de Beluso para explicar la intervención propuesta y para intentar despejar las dudas acerca de su impacto sobre las zonas reservadas al estacionamiento. Desde el gobierno local sostienen que actualmente existen 40 plazas disponibles –32 del aparcamiento situado frente a la Casa do Pobo y 8 en el entorno de ese tramo de la Rúa Nova– y que con el POL-12 se pasarán a 70, lo que supone casi el doble.