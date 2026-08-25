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Consecuencias de los rayos en O Morrazo

La tormenta eléctrica quema más de un centenar de farolas en Domaio

El Concello de Moaña repondrá los puntos de luz públicos que quedaron inutilizados

El temporal del domingo, en el centro de Cangas.

El temporal del domingo, en el centro de Cangas. / | FdV

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Fran G. Sas

Moaña

La tormenta eléctrica que este domingo azotó O Morrazo dejó más de 50 rayos, entre los que cayeron directamente sobre la comarca y los que lo hicieron en el mar cerca de sus costas. Aunque el evento meteorológico pasó sin causar grandes daños materiales sí que provocó varios apagones puntuales en distintos barrios. Ahora se sabe también que afectó de forma sensible a la red de iluminación viaria en la parroquia moañesa de Domaio.

El concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas, explica que la tormenta dejó más de un centenar de farolas quemadas en Domaio, afectando a puntos de luz en barrios como Palmás o San Lourenzo. Asegura que el Concello trabaja para reponerlas lo antes posible y que la iluminación pública recupere la normalidad.

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Este invierno hubo un suceso similar que también inutilizó farolas en Moaña Las previsiones de la Aemet alertan de una nueva tormenta eléctrica este miércoles entre las 8.00 y las 15.00 horas.

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