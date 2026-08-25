La subida de los santos de Samertolaméu, en Meira, aplazada al 1 de septiembre

Los cambios en la programación de las Festas de Samertolaméu de Meira debido a la tormenta de los últimos días incluye la subida de los santos, que marca el final de los festejos. En la programación oficial se fijaba para este martes 25 de agosto pero, al trasladar parte del programa al próximo fin de semana, la subida será el martes 1 de septiembre, con las imágenes trasladadas a las 19.00 horas desde la capilla de Samertolaméu hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia.

Este sábado 29 de agosto se celebrará la gran procesión en honor a la Virgen del Carmen, aplazada el último domingo por culpa de la lluvia. Los fieles partirán con la imagen de la patrona de los marineros a las 19.00 horas de la salida del río Barranco do Faro. La ofrenda floral será ante la lonja.