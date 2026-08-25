Ons vuelve a sufrir cortes de luz y la Xunta dice que la incidencia está «en vías de solución»

La isla de Ons vuelve a sufrir esta semana nuevos problemas con el suministro eléctrico. Los vecinos aseguran que el lunes se registraron cortes en la línea eléctrica que sube desde el barrio de O Curro hasta el faro y que afectan a las viviendas de Cucorno. Desde la Consellería de Medio Ambiente aseguraban este martes que el Parque Nacional Illas Atlánticas se puso en contacto con una empresa del servicios eléctricos y que la incidencia está «en vías de solución».

Las averías en esta línea comenzaron en enero debido a los temporales, se repitieron a finales de febrero y se volvió a registrar una nueva incidencia el Jueves Santo. Desde la asociación vecinal explican que tienen constancia de que hay al menos dos viviendas afectadas, aunque no descartan que sean más ya que durante la semana muchos de los vecinos no están en la isla.

Para intentar resolver estos reiterados problemas desde la Consellería de Medio Ambiente y el parque nacional impulsan un proyecto para soterrar el tendido aéreo, con la previsión de ejecutarlo durante este mismo verano.

La lancha auxiliar del «Sebastián Ocampo», con la herida a bordo, rumbo a Bueu. / Parque Nacional Illas Atlánticas

Por otro lado, desde el Parque Nacional Illas Atlánticas explican que el lunes por la tarde fue necesario evacuar a una mujer de 70 años y natural de Venezuela. La afectada sufrió un golpe en la cabeza y presentaba desorientación, dolor lumbar, tensión arterial elevada y hormigueo en las manos

La situación requirió asistencia sanitaria inmediata y una posterior evacuación sanitaria a tierra firme para valoración hospitalaria. El personal sanitario del parque nacional realizó una valoración clínica y estabilizó a la herida, a la que administró un analgésico por vía intravenosa. En el operativo participaron agentes ambientales y la evacuación se realizó por mar, a bordo de una embarcación auxiliar del barco «Sebastián Ocampo», garantizando un traslado «seguro e coordinado».