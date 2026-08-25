Villaverde analiza en Moaña el incremento de la producción mejillonera

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó la sede de las instalaciones de la Sociedade Cooperativa Galega de Mexilloeiros de Galicia (Socomgal), en Moaña, que agrupa cerca de 160 bateas con una facturación superior a seis millones de euros. Villaverde y el gerente de la cooperativa, Rosendo Queimaño, analizaron la evolución de la campaña de mejillón de este año «marcada por la recuperación progresiva de los volúmenes de producción acumulados» y por la «firmeza» de los precios medios alcanzados por el sector.

Ambas partes repasaron asuntos ligados al dominio público portuario y visitaron las obras en ejecución para rehabilitar y reforzar el muelle bateeiro de A Mosqueira.

Durante el encuentro se recorrió el muelle y Villaverde supervisión el estado de los puntos de descarga, controles de calidad y el pesaje del producto destinado tanto al mercado fresco como a la industria conservera y al congelado.

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acelera el arreglo del muelle para volver a permitir los amarres en la cara exterior de la dársena. Eso sí, no se espera que la reparación pueda estar completa hasta comienzos de 2027. Fue necesario incrementar el presupuesto de la obra que ronda ahora el millón de euros.

La Xunta de Galicia tiene también el compromiso de ampliar los amarres en el futuro, para subsanar la carencia de espacio del sector. Para ello se apostará por un pantalán flotante en el interior de la lámina de agua protegida por el rompeolas de O Con.