El Intecmar reabre uno de los tres polígonos bateeiros de Bueu y el sector clama por la demora

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) autorizó este martes la reapertura de uno de los polígonos mejilloneros de Bueu, cuyas tres zonas de producción permanecían cerradas desde el 14 de abril. El último año de los bateeiros de la localidad ha sido especialmente complicado, una sucesión de «lunes al sol». El episodio de toxinas del verano de 2025 obligó a cerrar todas las bateas de Bueu en agosto y desde entonces hasta este martes el sector apenas ha podido trabajar dos meses y medio, desde el 3 de febrero hasta el 14 de abril. Un paro forzoso que supuso que los mejilloneros bueueses perdiesen la campaña de navidad. Con estos antecedentes, parte del sector se muestra molesto con el Intecmar, a quien acusan de lentitud y de ralentizar las aperturas en Bueu ya que la autorización de este martes solo llegó después de cuatro analíticas con resultado negativo en biotoxinas.

La Cooperativa Mexiloneira de Bueu Soc. Coop. Galega (Socomebu) pone el foco en los propios resultados que el Intecmar publica en su web y que reflejan que fueron necesarios hasta cuatro muestreos negativos para abrir el polígono Bueu A1: unos controles realizados los días 14, 18, 20 y 24 de agosto. Lo normal es que con dos analíticas negativas consecutivas –una por alturas y otra integral– se decrete la reapertura. «Esas bateas xa podían estar abertas desde hai unha semana, unha semana de traballo perdida e que son moitos miles de euros diarios para un sector que desde agosto de 2025 ata hoxe non chega a 60 días de traballo», se quejan desde la directiva de Socomebu.

Los propios datos del Intecmar confirman esta apreciación: el polígono Bueu A1 reabre después de 321 jornadas de cierre desde agosto de 2025 a agosto de 2026; el Bueu A2 suma 300 y el Bueu 302.

«O principio de cautela, cando os resultados están preto do límite máximo, tamén se pode aplicar facendo analíticas todos os días e pechar só cando se superen os límites», argumenta el sector

El argumento trasladado a la cooperativa es que la demora a la hora de autorizar las aperturas se debe a un principio de «cautela» ya que los resultados de esas analíticas se encontraban cerca de los límites máximos autorizados. «Nunca pedimos, nin nunca pediremos, que abran un polígono cun resultado de positivo en toxina, pero aquí había resultados negativos e a tendencia era á baixa. Ese principio de cautela tamén pode aplicarse abrindo as zonas de traballo e, se entenden que está moi cerca dos topes máximos, que veñan todos os días a analizalo por se hai un repunte e paralizar a actividade nese momento», argumentan desde Socomebu.

En este sentido ponen como ejemplo la situación vivida en los días previos a la Semana Santa. «Viñeron a facer analíticas o luns, o martes e o mércores antes dos festivos aínda que lles estaban dando negativas; estaban a ver se pechaban os polígonos. Se poden vir todos os días para pechar, tamén poden vir a mostrear diariamente e aplicar ese mesmo principio de cautela para abrir e que podamos traballar», argumentan.

«Sensibilidade» para la zona de Galicia más afectada por los cierres por biotoxinas

Los mejilloneros de Bueu reclaman «sensibilidade» al Intecmar y a la Consellería do Mar puesto que la situación de sus bateas o las de Aldán –los polígonos Cangas A y B, que también abrieron este martes– no es la misma que las de Arousa o la ría de Vigo. «Polas condicións da ría de Pontevedra pasamos moitos meses pechados. Durante ese tempo as nosas empresas seguen tendo gastos e non mandamos a ninguén ao paro. Nestas circunstancias e con todos os días que levamos pechados nos últimos doce meses perder unha semana de traballo cando as analíticas eran negativas en toxina resulta moi duro», argumentan desde la directiva de Socomebu.

La apertura del polígono Bueu A1 y de los dos situados en Aldán no se tradujo este martes en descargas en los puertos puesto que el cambio se notificó a primera hora de la mañana. La previsión es que la actividad a los muelles regrese este miércoles.

Ahora mismo la inmensa mayoría de las bateas de Galicia están abiertas. Las únicas excepciones son los polígonos de Sada, otro en Muros y dos en Bueu, el Bueu A2 y el Bueu B. Estos dos parques bateeiros bueueses fueron muestreados el lunes y ofrecieron un primer resultado negativo en toxinas.