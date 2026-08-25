Así Canta Cangas abre hoy su edición de este año con las actuaciones trasladadas al Auditorio

La música hoy será una de las protagonistas de las Festas do Cristo 2026 con la primera de las dos jornadas de "Así Canta Cangas. V Memorial Tucho Perete". Se trata de una cita que reunirá a diferentes agrupaciones musicales y corales del municipio a partir de las 20.30 horas. Debido a las condiciones meteorológicas se trasladará al Auditorio, en lugar de realizarse en el Eirado do Costal, tal y como estaba previsto.

La jornada de este martes estará protagonizada por Los Galaicos, el grupo músico-vocal Mornura y la Coral Lestonnac, que ofrecerán cuatro canciones cada uno, completando así un repertorio de doce piezas. La propuesta permitirá recorrer estilos y autores diferentes, desde la música popular y tradicional hasta canciones conocidas del repertorio en castellano y gallego.

Los primeros en subir al escenario serán Los Galaicos, dirigidos por Paco y María, que interpretarán Galicia Terra Nosa, de Manolo Manso y Los Tamara; Te extraño, de Armando Manzanero; Se nos rompió el Amor, de Manuel Alejandro, y Lodo, de Xoel López. La agrupación combinará así una pieza vinculada a la identidad musical gallega con otras canciones de amplio recorrido en el repertorio popular.

A continuación, será el turno del grupo músico-vocal Mornura, bajo la dirección de Jesús González Fernández. La formación interpretará Mi querido, mi viejo, mi amigo; Rayando el Sol; Ojos de España y Hemos de ir a Viana. Esta propuesta musical muestra la variedad de estilos que los caracteriza.

La Coral Lestonnac, dirigida por Manuel Torreira, cerrará la primera jornada con Mariñeiro me han de dar, de R. Groba; A tardinha o sol fachea, también de R. Groba; Como yo te amo, de Manuel Torreira, y Eres tú, con un arreglo del director. Así, la agrupación pondrá el broche final a una tarde-noche dedicada a la música coral y popular.

El mismo formato se repetirá mañana miércoles, también a las 20.30. La ubicación, en este caso, se determinará la propia mañana de las actuaciones, para confirmar si la situación meteorológica será adecuada para poder realizarlas al aire libre o deben, por su contra, trasladarse de nuevo al interior del Auditorio. Contarán con las actuaciones del Coro San José, la Coral Areas Gordas, la Coral Queixumes do Hío y el Coro María Soliña, que completarán otras cuatro canciones por formación. De este modo, Así Canta Cangas suma dos jornadas y un total de siete agrupaciones participantes dentro de la programación de las Festas do Cristo 2026.