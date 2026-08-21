Tromentelo abre el programa y festeja su 35 aniversario

Las Festas do Cristo de Cangas arrancan hoy con una primera jornada marcada por la música y la tradición. El pistoletazo de salida será a las 21.30 horas, en la explanada de Ojea, con el encendido de la iluminación. Un acto simbólico al que seguirá el XXVIII Festival Tromentelo (22.00 horas) y la primera de las sesiones Duendeneta Dilleis.

El festival de la Banda de Gaitas Tromentelo alcanza este año su vigésimo octava edición y se incorpora así a la primera noche de las Festas do Cristo. La cita tendrá además un significado especial para la formación canguesa, que celebra este año su 35 aniversario. Más de tres décadas vinculadas a la difusión y conservación de la música y cultura tradicional gallega.

La agrupación invitada en esta edición será el Grupo Brincadeira, de Santiago de Compostela, que compartirá escenario con Tromentelo en una propuesta que combinará música y baile tradicional.

Desde Tromentelo destacan que este festival, con el que se abren los once días de las Festas do Cristo, incorpora en cada edición agrupaciones y propuestas vinculadas al folclore de Galicia y del resto de la Península Ibérica.