Festas do Cristo 2026
Tromentelo abre el programa y festeja su 35 aniversario
La agrupación organiza su vigésimo octavo festival con Brincadeira como conjunto invitado
Las Festas do Cristo de Cangas arrancan hoy con una primera jornada marcada por la música y la tradición. El pistoletazo de salida será a las 21.30 horas, en la explanada de Ojea, con el encendido de la iluminación. Un acto simbólico al que seguirá el XXVIII Festival Tromentelo (22.00 horas) y la primera de las sesiones Duendeneta Dilleis.
El festival de la Banda de Gaitas Tromentelo alcanza este año su vigésimo octava edición y se incorpora así a la primera noche de las Festas do Cristo. La cita tendrá además un significado especial para la formación canguesa, que celebra este año su 35 aniversario. Más de tres décadas vinculadas a la difusión y conservación de la música y cultura tradicional gallega.
La agrupación invitada en esta edición será el Grupo Brincadeira, de Santiago de Compostela, que compartirá escenario con Tromentelo en una propuesta que combinará música y baile tradicional.
Desde Tromentelo destacan que este festival, con el que se abren los once días de las Festas do Cristo, incorpora en cada edición agrupaciones y propuestas vinculadas al folclore de Galicia y del resto de la Península Ibérica.
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