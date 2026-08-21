La cifra de demandantes de vivienda pública en O Morrazo se dispara y supera los 440, más del doble que a principios de año

El número de demandantes de vivienda pública en O Morrazo no deja de crecer a una velocidad vertiginosa. Los datos del registro autonómico –actualizados a fecha de este jueves– reflejan que hay un total de 442 personas inscritas, la inmensa mayoría en Bueu y Cangas, con 201 y 191 inscripciones respectivamente. Si en el análisis se toma un poco más de perspectiva se puede comprobar la evolución de los últimos meses: en febrero los inscritos en el registro de la Consellería de Planificación de Infraestruturas e Vivenda eran 207, una cifra que en poco tiempo se ha doblado. Un impulso sustentando por el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) SAUR-2 Río Saíñas, en Cangas, y la promoción de As Lagoas en Bueu.

Ese listado de 442 demandantes de vivienda de promoción pública se completa con 50 personas del Concello de Moaña. En eneri de este mismo año el registro autonómico contaba con 110 solicitudes en Cangas, 67 en Bueu y 30 en Moaña, lo que refleja el estirón de los últimos meses. Si nos vamos incluso más atrás, en abril de 2025, en Bueu eran solo 12 y en Cangas no se llegaba a las 70.

Los requisitos para poder optar a alguno de los pisos de promoción pública son tres. El primero y obvio es que es imprescindible inscribirse en el registro autonómico. El segundo es que los solicitantes deben vivir o trabajar en el municipio en el que quieren optar a ese inmueble. Y en tercer lugar otra condición obvia: los demandantes no pueden tener otra vivienda en propiedad.

Reunión celebrada en julio en el Concello de Moaña sobre los terrenos de la Sareb en As Raíñas. / Pablo Hernández

El proyecto que está más avanzado es el que se impulsa en As Lagoas entre el Concello de Bueu, que puso a disposición los terrenos necesarios, y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que se hace cargo de la construcción de un edificio de 21 viviendas. El presupuesto estimado es más de 4 millones de euros y ahora mismo está en marcha la redacción de los proyectos básicos y de ejecución. El contrato fue adjudicado al estudio Terceroderecha de A Coruña.

El proyecto más ambicioso es el que promueve la consellería a través de un PIA en el entorno del río Saíñas, en Cangas. Un entorno de más de 66.000 metros cuadrados donde se prevén 300 viviendas «mayoritariamente» de promoción pública. El emplazamiento elegido ha generado dudas varios de los grupos municipales del Concello de Cangas –el grupo de gobierno se abstuvo en el inicio de la tramitación y Alternativa dos Veciños votó en contra– y los propietarios han comenzando a agruparse porque entienden que la iniciativa presenta «importantes dúbidas e lagoas dende os puntos de vista ambiental, patrimonial, urbanístico, ecolóxico e hidrolóxico».

Los afectados presentaron a principios de este mismo mes de agosto un recurso potestativo ante la consellería en el que pedían, entre otras cosas, la suspensión cautelar del proyecto.

En Moaña el debate sobre la promoción de vivienda pública gira en torno a los terrenos de As Raíñas, un conjunto de siete solares dentro del plan parcial A Xunqueira-2. La Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofreció su cesión gratuita al Concello, pero el gobierno local quiere que el organismo estatal los ceda directamente a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para que asuma su desarrollo.

El consistorio quiere una reunión a tres bandas –Concello, Sareb y Xunta– para poder tratar este asunto e impulsar la construcción de hasta 289 viviendas en régimen de promoción pública. Mientras tanto, el asunto genera controversia entre los grupos municipales que se refleja en una «guerra» de pancartas entre BNG y PP.