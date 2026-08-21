La Asociación Veciñal Pedra Alta amenaza con protestas por su «exclusión e esquecemento» en las Festas do Cristo de Cangas

La Asociación Veciñal Pedra Alta, en Cangas, denuncia la «exclusión» y «esquecemento» del barrio dentro de la programación de las Festas do Cristo, que arrancan hoy. La directiva vecinal expresa su malestar por la decisión de «centralizar» los festejos y que esta zona del municipio se quede sin programación ni actividades oficiales durante la semana grande de las fiestas. Y avanzan que no se quedarán de brazos cruzados «vendo como se nos relega a ser simple barrio dormitorio» y que si no hay una respuesta o se abre una vía de diálogo por parte del Concello iniciarán «un calendario de protestas pacíficas e simbólicas» durante las celebraciones para «facer oír a nosa voz».

La directiva vecinal, a través de un comunicado público, sostiene que presentó en tiempo y forma y con un margen de tiempo «máis que prudencial» una instancia ante el Concello de Cangas para que se le tuviese en cuenta de cara a la programación del Cristo. Un escrito al que aseguran que no recibieron ningún tipo de respuesta. La Asociación Veciñal Pedra Alta argumenta que este barrio es uno de los núcleos más importantes, con mayor población e identidad de Cangas, pero entienden que pese a ello «se volve a marxinar» a este ámbito y reprochan que se centralicen «todas as orquestras, actuacións, eventos e iluminación festiva» en el centro del municipio.

Para los representantes vecinales esta decisión supone un «agravio comparativo» respecto a otros lugares de la villa y «afonda na sensación de abandono institucional que sofre o noso barrio». La directiva de Pedra Alta exige al gobierno local y a la Concellería de Cultura una explicación pública sobre los criterios que «xustifican deixar a Pedra Alta fóra dos circuíto oficial das Festas do Cristo»; un «compromiso real de descentralización» para próximas ediciones, que garantice actividades infantiles, pasacalles, actuaciones musicales en los espacios públicos del barrio y una iluminación decorativa acorde a la importancia de este núcleo; y la constitución de una mesa de diálogo abierta con los colectivos vecinales antes de cerrar la programación de los próximos años.

El escrito de la Asociación Veciñal Pedra Alta defiende que los residentes en esta zona «pagamos os mesmos impostos, pero somos invisibles á hora de recibir investimentos culturais e de lecer» y reivindica que las Festas do Cristo pertenecen a todo el municipio, «non só a unas poucas rúas do centro comercial e portuario». Y concluyen que la cultura y la tradición «deben ser accesibles e compartidas en todos os barrios».