Fiestas
A Voz da Sanidade hace un paréntesis en sus movilizaciones por las fiestas patronales de Cangas
El colectivo retomará las concentraciones en defensa de la sanidad pública el 15 de septiembre
A Voz da Sanidade de Cangas hará un paréntesis en las concentraciones que celebra cada martes en defensa de la sanidad pública. Lo hará con motivo de las fiestas patronales del municipio, por lo que retomará los actos de protesta el 15 de septiembre, «con el mismo compromiso de seguir exigiéndole al Sergas más recursos para la sanidad pública, especialmente para reforzar la atención primaria», así como para «garantizar una atención sanitaria de calidad, accesible y próxima para todos los vecinos».
El colectivo celebró esta mañana una concentración que contó con la presencia de la alcaldesa y la concejala de Facenda de Cangas, Araceli Gestido y Xiana Abal, respectivamente. Aclaran que la pausa en las movilizaciones «no supone ningún paso atrás en nuestras reivindicaciones» y responde exclusivamente al calendario de las fiestas patronales, tanto con el Cristo y posteriormente las Festas de Darbo (el día grande, 8 de septiembre, coincide justo un martes).
El día 15, señalan por último, «volveremos a la calle para continuar defendiendo una sanidad pública con recursos suficientes, personal y medios adecuados para las necesidades de la ciudadanía.
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