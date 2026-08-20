La Mancomunidade do Morrazo suma puntos limpios móviles y recogerá las podas puerta a puerta para poner fin a las jaulas de restos vegetales

La Mancomunidade do Morrazo acaba de abrir un plazo de 10 días para licitar la compra de tres puntos limpios móviles que se situarán en Bueu, Cangas y Moaña. El objetivo es profundizar en los servicios de recogida selectiva de residuos de pequeño y mediano tamaño, evitando a los vecinos que acudan con tanta frecuencia al punto limpio conjunto de A Portela. Se quiere así poner facilidades y reducir el riesgo del depósito de voluminosos en el entorno de los contenedores, un problema habitual en la comarca. Asimismo, la adjudicación del nuevo macrocontrato de recogida de la basura, al que se habían presentado dos empresas, está pendiente del informe de valoración de las ofertas técnicas por parte de la Diputación de Pontevedra. La alcaldesa de Moaña y presidenta de turno de la Mancomunidade, Leticia Santos, espera tener la decisión en el mes de septiembre para poder firmar el contrato y que la nueva empresa entre en funcionamiento lo antes posible.

En cuanto a los nuevos tres puntos limpios, las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el 26 de agosto para presentar sus ofertas. La inversión será de 19.000 euros incluyendo el IVA y se financia íntegramente gracias a una subvención que el órgano supramunicipal obtuvo de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta de Galicia.

Los tres equipos que se comprarán deben ser nuevos, con forma de caja metálica de gran volumen y configurados como puntos limpios de proximidad. Las dimensiones se recomiendan en el pliego de condiciones de unos 2 metros de largo por 1,7 metros de alto y 0,90 metros de fondo cada una. Deberán estar fabricados en acero galvanizado o en otro material metálico de prestaciones equivalentes, apto para su instalación permanente en exteriores. Deben, por lo tanto, presentar una elevada resistencia mecánica y a la corrosión frente a ambientes húmedos o marinos. Asimismo, su estructura deberá incorporar los tratamientos de protección superficial para garantizar su durabilidad.

Restos vegetales arrojados de forma irregular en el entorno de las instalaciones de la Mancomunidade. | SANTOS ÁLVAREZ

Cada unidad tendrá que contar con 10 bocas diferenciadas de depósito destinadas a la recogida separada de las distintas fracciones de residuos. Cada boca tendrá una señalización indicando el residuo que corresponde depositar. Tendrá que tener, entre otras características, un sistema de apertura independiente para las operaciones de vaciado así como permitir un uso cómodo por parte de la ciudadanía que impida el acceso al interior del contenedor.

En concreto los residuos que, como mínimo, deberán poder recogerse en los nuevos puntos limpios de proximidad son utensilios de cocina y pequeños enseres, pequeños y medianos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, radiografías, pilas y baterías, cartuchos de tinta y tóner, lámparas y tubos fluorescentes, CDs y DVDs, aerosoles, cápsulas de máquinas de café o pinturas y envases contaminados. Se valorará, a la hora de la adjudicación, a la empresa que prometa suministrar los contenedores en menos de las 9 semanas de plazo máximo.

En cuanto a las jaulas de recogida de podas, que en los últimos meses protagonizan quejas de muchos vecinos en zonas como Tirán o Santa Marta, serán retiradas en cuanto entre en la nueva empresa. Leticia Santos explica que se pasará a un sistema de recogida de restos de poda puerta a puerta después de una llamada de los vecinos, como para recoger muebles y otros residuos de gran tamaño. No se recogerá, eso sí, la hierba cortada.

Los restos de podas que se recojan en las casas se utilizaran como estructurante para compostar tanto en los composteros comunitarios de las zonas urbanas como en la propia instalación de A Portela. Precisamente este miércoles la Mancomunidade recibió la autorización definitiva para compostar en su planta, tras acometer varias obras reclamadas por la Xunta. En los últimos años se compostó gracias a una autorización provisional.