Música
La resurrección de la Coral QuodLibet de Bueu
La iglesia de Bueu acaba de ser escenario de una resurrección... musical. Después de casi tres décadas de silencio la Coral QuodLibet volvió a reunirse y ofreció un concierto especial.
Hubo que esperar casi 30 años para volver a escuchar a una de las agrupaciones vocales emblemáticas de Bueu, una espera que valió la pena. La Coral QuodLibet acaba de reunirse para un concierto especial en la iglesia parroquial de San Martiño, ante el impresionante retablo que preside el templo. Una actuación que nació de las ganas de reencontrarse por parte de los integrantes del coro, que se pusieron de acuerdo para organizar una cena en la que compartir recuerdos y experiencias de los años que estuvieron conjuntos. Y ya puestos decidieron que la mejor manera de que el reencuentro fuese completo era con una actuación.
La Coral QuodLibet toma su nombre de un tipo de canción del siglo XVIII, que se puede traducir «lo que uno quiera» o «lo que agrada», y sus integrantes estaban relacionados con el coro formado en su día en el IES Johan Carballeira y otras agrupaciones de la comarca. Fue el matrimonio de profesores Carmen Pereira y Manuel Torreira, que supieron aunar y afinar estas voces. Unas voces que a partir de 1996 resonaron en escenarios de toda Galicia y del resto de España.
La primera actuación pública de QuodLibet fue en marzo de 1996, en el entonces llamado Centro Cultural Caixavigo (hoy Afundación) y unos meses más tarde, en el I Memorial Anselmo Iglesia, logró el segundo puesto en la modalidad de interpretación.
El repertorio destacaba por su variedad, adaptando piezas de todas las épocas y estilos y siempre en una constante renovación. Uno de los hitos del Coro QuodLibet fue el cuarto puesto alcanzado en un concurso nacional que organizó una agrupación coral valenciana.
El concierto de reencuentro o de «revival», como se diría en inglés, volvió a ser una muestra del carácter heterogéneo de su repertorio: «Senhora do Almurtao» (tradicional portuguesa); «The Lord bless youn adn keep you» (pieza coral sacra compuesta en 1900 por Peter C. Lutkin), «Yesterday» (The Beatles), «Blue Moon» (compuesta por Richard Rogers y Lorenz Hart y popularizada por artistas como Elvis Presley o Frank Sinatra) o «That lonesome road» (James Taylor y Don Grolnick).
La trascendencia de QuodLibet en Bueu va más allá de los conciertos y premios en festivales. El coro posibilitó que otras agrupaciones de renombre acudiesen en su día a Bueu, como Camerata ad Libitum o el Coro Kanta Cantemus, además de contribuir a que la semilla de la música vocal se hiciese oír, y escuchar, en Bueu.
Ahora solo queda desear que no vuelvan a pasar casi 30 años para que sus voces vuelvan a cantar juntas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
- Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
- Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
- Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
- Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
- Más de 30 atracciones inician su desembarco para las Festas do Cristo en Cangas, que activa un plan especial de tráfico y restringe el aparcamiento en el centro
- María Trigo, primera mujer de O Morrazo en sacar la competencia marinera: «Abrí el camino; después se enrolaron muchas mujeres de Meira»
- Parques Nacionales traslada oficialmente al Concello de Bueu el permiso para las fiestas en la isla de Ons