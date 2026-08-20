La resurrección de la Coral QuodLibet de Bueu

Hubo que esperar casi 30 años para volver a escuchar a una de las agrupaciones vocales emblemáticas de Bueu, una espera que valió la pena. La Coral QuodLibet acaba de reunirse para un concierto especial en la iglesia parroquial de San Martiño, ante el impresionante retablo que preside el templo. Una actuación que nació de las ganas de reencontrarse por parte de los integrantes del coro, que se pusieron de acuerdo para organizar una cena en la que compartir recuerdos y experiencias de los años que estuvieron conjuntos. Y ya puestos decidieron que la mejor manera de que el reencuentro fuese completo era con una actuación.

Un momento del concierto de la Coral QuodLibet en la iglesia San Martiño de Bueu. / Fdv

La Coral QuodLibet toma su nombre de un tipo de canción del siglo XVIII, que se puede traducir «lo que uno quiera» o «lo que agrada», y sus integrantes estaban relacionados con el coro formado en su día en el IES Johan Carballeira y otras agrupaciones de la comarca. Fue el matrimonio de profesores Carmen Pereira y Manuel Torreira, que supieron aunar y afinar estas voces. Unas voces que a partir de 1996 resonaron en escenarios de toda Galicia y del resto de España.

La primera actuación pública de QuodLibet fue en marzo de 1996, en el entonces llamado Centro Cultural Caixavigo (hoy Afundación) y unos meses más tarde, en el I Memorial Anselmo Iglesia, logró el segundo puesto en la modalidad de interpretación.

Una foto de familia, incluyendo quienes no llegaron a cantar (y que prometieron hacerlo en una próxima reunión). / Fdv

El repertorio destacaba por su variedad, adaptando piezas de todas las épocas y estilos y siempre en una constante renovación. Uno de los hitos del Coro QuodLibet fue el cuarto puesto alcanzado en un concurso nacional que organizó una agrupación coral valenciana.

El concierto de reencuentro o de «revival», como se diría en inglés, volvió a ser una muestra del carácter heterogéneo de su repertorio: «Senhora do Almurtao» (tradicional portuguesa); «The Lord bless youn adn keep you» (pieza coral sacra compuesta en 1900 por Peter C. Lutkin), «Yesterday» (The Beatles), «Blue Moon» (compuesta por Richard Rogers y Lorenz Hart y popularizada por artistas como Elvis Presley o Frank Sinatra) o «That lonesome road» (James Taylor y Don Grolnick).

Una imagen antigua de una actuación de la primera etapa de la Coral QuodLibet de Bueu. / Cedida

La trascendencia de QuodLibet en Bueu va más allá de los conciertos y premios en festivales. El coro posibilitó que otras agrupaciones de renombre acudiesen en su día a Bueu, como Camerata ad Libitum o el Coro Kanta Cantemus, además de contribuir a que la semilla de la música vocal se hiciese oír, y escuchar, en Bueu.

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Ahora solo queda desear que no vuelvan a pasar casi 30 años para que sus voces vuelvan a cantar juntas.