El PP denuncia el «abandono» de la ruta de los molinos de Ermelo

El PP denuncia el estado de «absoluto abandono» de la ruta de los molinos de agua hacia Ermelo, que asegura que cuenta con tramos «intransitables» debido a la maleza de grandes dimensiones. La portavoz popular, Elena Estévez, considera un «contrasentido» que por un lado desde el Concello de Bueu se promocione este sendero, pero que por otro lado rechace acometer tareas de conservación y mantenimiento.

Desde la oposición califican de «ridícula» la excusa del ejecutivo municipal, que según el PP alega que no dispone de personal suficiente para limpiarla y ponerla en buenas condiciones. «En Bueu só funciona o que vén pagado pola Xunta e pola Deputación, que son realmente as que están facendo cousas e as que están a rescatar ao noso concello, porque o Concello non está nin se lle espera», sostiene Elena Estévez.

Desde el PP consideran «grave» que no se acometan las tareas que entienden como más sencillas e ironizan que al menos desde el gobierno local deberían avisar a los senderistas que realizan esta ruta para que «acudan preparados para facer labores de limpeza».

«Insoportable absoluta deixadez»

Por todo ello, Elena Estévez reclama al ejecutivo local la roza inmediata de este sendero y que proceda a la dotación de señalización, una cuestión que ya fue planteada en ocasiones anteriores por el grupo popular. Estévez achaca al grupo de gobierno una «absoluta deixadez», que tacha de «insoportable» y asegura que la falta de acondicionamiento de las rutas de senderismo no se limita únicamente al caso de Ermelo.

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«As queixas veciñais polo mal estado de todas as sendas reprodúcense todos os anos e incluso, o pasado xullo, o desde o PP denunciamos publicamente a situación de abandono con presenza de abundante maleza na ruta dos muíños de Trasouto», concluye la portavoz popular de Bueu.