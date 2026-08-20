Movida canguesa
Intenso programa en Polaris y El Paraíso por las Festas do Cristo
Las discotecas de Cangas organizan noches con Djs todos los días desde este jueves
Fran G. Sas
Las discotecas de Cangas se vuelcan con la semana de festejos de las Festas do Cristo en la villa con una intensa programación de ocio nocturno. La sala Polaris Club empieza hoy con un evento Pre-Cristo. Mañana pinchan Yago Rivas y Carlos Barral, el sábado Nico Batea y Telmo Brea y la noche del domingo 23 el turno será para Borja Solla.
Chlora Planet protagonizará la noche del lunes 24, Dumore la del martes, La Santa Club asumirá el mando el miércoles 26 y D´Lirio el 27. El último fin de semana del mes comenzará con Javi Pájaro más un invitado sorpresa la noche del viernes 28. Anxo Silva y César Ríos el 29 y una Salseo Party la velada del domingo 30.
En la sala El Paraíso la fiesta gratuita comenzará este viernes 21 con DaríoGZ. El sábado pinchará su Dj Residente y el domingo 23 Juan ENE. Esta discoteca abrirá todos los días del 21 al 31 de agosto. El viernes 28 será Djow el que ponga la música. El sábado 29 el protagonismo será para Iago Álvarez y el domingo 30 actuará un Dj sorpresa.
Las salas de fiestas de la villa extenderán así hasta la madrugada la programación festiva de cada día.
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