Un escaparate a la historia de Bueu

Está en el centro de un gran escaparate de un comercio en una de las calles más céntricas de Bueu y casi encima se puede leer «Rebajas hasta 50%». Pero no. No está a la venta aunque más de una persona entre a la tienda preguntando por su precio. Es una réplica a escala de la capilla de Santos Reis diseñada por Urbano Lugrís, una maqueta realizada por el arquitecto Manuel Alonso dentro de una alfombra del Corpus Christi del año pasado.

Esta reproducción de la capilla ubicada en el lugar de O Valado no está a la venta, pero sí que contribuye a descubrir y divulgar el legado de Urbano Lugrís y el patrimonio cultural de Bueu. «La gente entra en la tienda y pregunta si esa capilla existe y donde pueden verla», explica Carmen Santos, que es la presidenta de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu y responsable de la tienda en la que está la maqueta (Regalía).

Un buen ejemplo de la expectación y curiosidad que provoca se vivió hace unos días, cuando una de las rutas guiadas que organiza la asociación A Illa dos Ratos dentro de su programa «Recoñecer Bueu» se paró delante del escaparate y el guía explicó el origen de la capilla. La original se construyó en 1686 por orden del abad de Bueu, comisario de la Inquisición y fundador del pazo de Santa Cruz, Fernando de la Rúa Freire y Andrade. Ese templo se perdió y en el año 1948 el empresario y alcalde de Bueu, José María Massó, le encargó al artista Urbano Lugrís un nuevo proyecto para recuperarla y se construyó en su actual ubicación de O Valado.

La responsable del comercio Regalía, Carmen Santos, ante el escaparate con la llamativa réplica a escala de capilla de Santos Reis. / Santos Álvarez

La maqueta que se puede admirar en este comercio de Bueu está realizada a una escala de 1/10 con respecto a los planos que se conservan. Sus dimensiones son de 54 x 44 x 28,5 centímetros y está fabricada en porexpán, recubierta con polvo de piedra. Incorpora elementos en madera, como las ventanas y la puerta, y las tejas son naturales, fabricadas con un molde.

Una ruta celebrada hace unos días por A Illa dos Ratos, que incluyó una parada delante del escaparate para admirar la maqueta de la capilla de Santos Reis diseñada por Urbano Lugrís. / M.A.

Esta reproducción formaba parte de un espectacular diseño de una alfombra de arte efímero inspirada en la capilla de Santos Reis y que formó parte del recorrido del Corpus Christi 2025. Aquel tapiz era efímero, pero no la maqueta. Un trabajo que se conservó y que desde entonces ocupa un lugar privilegiado en el centro del escaparate de esta tienda de Bueu.

La alfombra de arte efímero del Corpus Christi 2025 en la que figuraba la maqueta de la capilla de Santos Reis / Fdv

Su presencia es una invitación a conocer una parte de la historia del municipio y a no repetir errores del pasado. El templo original se perdió y el actual también pasó por épocas de abandono y olvido. Una circunstancia que algunos aprovecharon para expoliar parte de su patrimonio. En la actualidad no se conserva el retablo original, que incluía cinco pinturas sobre la epifanía.

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Que no se conserve no significa que se haya perdido, al menos no totalmente. En el catálogo de una exposición organizada en 1989 en A Coruña figuraban cuatro de aquellos cuadros. Esa muestra vino después a Vigo y años más tarde la Asociación Cultural Santos Reis realizó gestiones –sin éxito–para intentar averiguar dónde estaban esas pinturas. Porque la capilla y su patrimonio no es propiedad de la Iglesia, sino del Concello de Bueu. Algo que conviene no olvidar.