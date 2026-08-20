Carlos Crespo y Kris K DJ: «Que nos llamen y se acuerden de nosotros es lo más bonito»

Duendeneta Dilleis vuelve este viernes a Cangas para poner ritmo a las Festas do Cristo [00.30 h en Ojea]. El proyecto, nacido alrededor de una furgoneta convertida en cabina móvil, ha ido creciendo desde aquella primera sesión de 2012 hasta convertirse en una presencia habitual en festivales y celebraciones de diferentes partes de Galicia. Tras un verano de actuaciones y con la música gallega como una de sus apuestas, el colectivo afronta su regreso Cangas con cuatro fechas: este viernes, lunes 24, miércoles 26 y jueves 27.

¿En qué momento se dieron cuenta de que la furgoneta móvil podía convertirse en un proyecto profesional?

Al principio no estaba pensado. Vino después, nada fue realmente premeditado. Fue surgiendo un poco a medida de que la gente nos llamaba y nos seguía a donde íbamos, no hubo ningún momento en el que se hiciera un clic. Por suerte siempre llamaron a nuestra puerta y fuimos avanzando poco a poco. En 2010 decidimos reconvertir la furgoneta en una cabina móvil y en el 2012 hicimos la primera sesión.

Muchas veces se tienen que mover para que la gente conozca su proyecto, ¿cómo se vive ese recorrido?

Realmente no nos movemos como tal. Por ejemplo, nos ven en Lugo en las fiestas de San Froilán y nos llaman para Ourense. Es todo por quien nos ve y nos va reclamando. Gracias a Dios no tenemos que vender nada realmente, estamos muy contentos y agradecidos por ello.

¿Qué supone para ustedes formar parte de un circuito de festivales o fiestas como estas que apuestan por lo propio?

Para nosotros es un orgullo porque el nuestro es un proyecto humilde. Que festivales como el SonRías Baixas, Revenidas, OurenSound o PortAmérica cuenten con nosotros es algo que todavía no nos lo creemos. Es muy especial.

¿Tienen alguna relación con los artistas que hacen sonar?

Nos llevamos muy bien. Por ejemplo, a Fillas de Cassandra las pusimos una vez cuando tenían solo su primera canción e iban a sacar la segunda. Dio la casualidad de que estaba un amigo suyo, les mandó el vídeo y después hemos coincidido muchas veces. En general nos llevamos muy bien con todos porque coincidimos en cantidad de festivales y también somos amigos. Hay mucho colegueo.

¿Cómo construyen una sesión de Duendeneta Dilleis?

Siempre en respuesta al público, es decir, no sabes cómo va a reaccionar la gente. Tienes que fijarte en si baila o no y ver cómo funcionan los diferentes temas que pones. Vamos un poco sobre la marcha, no siempre pinchamos lo mismo. Variamos según lo que nos apetece o nos pide la gente, si la situación lo permite.

¿Qué importancia tiene para ustedes pinchar artistas y canciones de Galicia?

Nos gusta pinchar música en gallego, pero sí que es cierto que somos un poco kamikazes. Creemos que es importante porque también nos lo han trasladado así los propios artistas. Cuando empezamos nadie pinchaba en gallego, ahora hay mucha gente que sí. No vamos a decir que somos los causantes de lo que ha pasado, pero sí que lo hemos acompañado.

¿Qué les hace ilusión de volver a Cangas pero, en esta ocasión, para las fiestas grandes?

Lo primero, que te llamen y se acuerden de ti. Después, al salir la programación, ver que vamos muchas veces y en días diferentes. ¡Es una locura! Y más en un cartel digno de uno de los mejores festivales. Formar parte de esto, en nuestro humilde formato, siempre es un gusto.