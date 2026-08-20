Cangas completa la primera fase de la inspección técnica de las 35 atracciones de las Festas do Cristo

El Concello de Cangas ha completado la primera fase de la inspección técnica de las 35 atracciones de las Festas do Cristo, que comienzan mañana a partir de las 21.30 horas con el encendido de la iluminación. La empresa de Ingeniería contratada por el gobierno local comenzó la revisión de los diferentes elementos instalados en el municipio sin que en esta primera jornada de trabajo se detectase ninguna incidencia reseñable. Las tareas se iniciaron en aquellos puestos de dimensiones más reducidas, toda vez que algunos de los que ocuparán una mayor superficie todavía no ocupaban el lugar que tenían reservado.

La idea es que el ingeniero responsable de realizar estos trabajos regrese este viernes por la mañana a Cangas para acabar de ejecutar las labores de inspección y dar el visto bueno a la puesta en marcha de las atracciones, ya a lo largo de la tarde. Estas pasaron un primer cribado hace días con la presentación de toda la documentación necesaria para implantarse en Cangas y cumplir con las medidas de seguridad fijadas por ley.

Descarga de material para la hostelería de las jaimas, junto al escenario principal de las Festas do Cristo. / Santos Álvarez

Los puestos se distribuirán en las zonas habituales de los últimos años, a lo largo de la alameda de Félix Soage o el aparcamiento del puerto. La principal novedad de este año radica en el cambio de ubicación del escenario principal, que será en la explanada de Ojea, en la zona más próxima al mar, por disponer de un mayor espacio y ofrecer más garantías de seguridad. Los hosteleros ya comenzaron a trasladar el material necesario al espacio de las jaimas.

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Por otra parte, la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo aclara que el acto central del programa religioso de las Festas do Cristo será el domingo 30, con la tradicional procesión por las calles del centro del municipio. Ante las dudas que les están llegando por el inicio este fin de semana de los festejos, explican que el día grande de este evento coincide con el último domingo del mes de agosto, es decir, el día 30.