Bueu detecta que caravanas vacían sus depósitos en baños de las playas

El Concello de Bueu ha detectado una práctica «incívica» y que pone en riesgo el buen funcionamiento de los aseos públicos en sus playas. El gobierno local asegura que usuarios de caravanas y autocaravanas aprovechan el horario nocturno para vaciar sus depósitos de aguas grises y negras en los baños químicos.

Las responsables de las concejalías de Praias, Silvia Carballo, y de Limpeza Viaria, Isabel Quintás, explican que durante varios días se realizó un seguimiento de estos asesos para comprobar los momentos en los que se encontraban en peor estado y los datos son reveladores: en horario nocturno, que es cuando no hay nadie en la playa. «Concluímos que se debe ao baleirado das caravanas», subrayan. Ese seguimiento municipal también identifica cuáles son las playas más afectadas: Mourisca y Tuia, cuyos entornos están precisamente entre los favoritos de los usuarios de caravanas.

Desde el gobierno local de Bueu califican de «moi grave» este comportamiento porque el ayuntamiento dispone de un área habilitada para la pernocta de autocaravanas, que cuenta con un punto para el vertido de las aguas residuales a la red municipal de saneamiento. Un espacio que además es de uso gratuito.

Silvia Carballo apela al «civismo» ante la mala utilización de los baños químicos de las playas y advierte de que se incrementarán los controles y la vigilancia para detectar usos indebidos. «Este comportamento prexudica a todos e supón unha mala imaxe para o resto de usuarios destes vehículos», subraya.

Este no es el único problema detectado en las playas del municipio. El gobierno local está realizando un seguimiento de las analíticas de las aguas de baño que realiza la Consellería de Sanidade y detecta que algunos de los muestreos están arrojando datos «anómalos» e «irregulares», aunque dentro de los parámetros autorizados. Esa preocupación vuelve a centrarse en Tuia y Mourisca. Por ejemplo, en la de Tuia se registró un índice de 364 en Escherichia coli (E.Coli) –que indica la presencia de fecales– el 20 julio. Un nivel al que no se acercó ninguno del resto de analíticas del verano. En el caso de Mourisca el episodio más preocupante se registró en el último control, con un índice superior a 120 en E.Coli. Desde la Concellería de Praias achacan esta situación al aumento de barcos de recreo fondeados delante de las playas y a un posible vaciado de sus depósitos. Un problema que también se detecta en otros puntos de la comarca, como en la ría de Aldán. «De momento a praia de Banda do Río está tendo resultados excelentes, a pesar do incidente de comezos do verán, que se analizou e solucionou para que non volva acontecer», valora Silvia Carballo.