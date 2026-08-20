Los «Amigos de Xogos do Forte» cumplen con su tradición

Unos 40 integrantes de los «Amigos de Xogos do Forte» cumplieron este mes de agosto con su tradicional comida de confraternidad en la que no faltaron los recuerdos de las tardes de juventud. Este año la jornada fue en el Hotel Las Vegas y se homenajeó a los que superan los 80 años.

Un respiro que se agradecerá a la hora de dormir

Las temperaturas se suavizaron en O Morrazo desde este miércoles. Aunque sea una lata para los que quieren aprovechar el mes de agosto para disfrutar de la playa, lo cierto es que a la hora de dormir se agradece menos bochorno. Al fin y al cabo el fresco por las noches es uno de los atractivos que muchos turistas del resto de España buscan en Galicia cada verano. Algunas previsiones apuntan incluso a algo de lluvia en los próximos días. No aliviará la sequía pero si humedece los montes se reduciría el riesgo de incendios, que, visto lo visto, nunca está de más.

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Cada vez más sensibilidad con el consumo de agua

El riego en Moaña de los jardines de la plaza del Emigrante, este lunes, levantó las quejas de algunas personas, que recordaron la necesidad de ahorrar todo el agua posible hasta que lleguen las lluvias del otoño. No es mala señal esa sensibilidad. Refleja que cada vez los vecinos valoran más el recurso más preciado. El Concello se comprometió a reducir «al mínimo imprescindible» los riegos y baldeos en la villa.