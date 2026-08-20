Alternativa dos Veciños exige al gobierno de Cangas que señalice «de forma urgente» las cuatro fuentes contaminadas del municipio

Alternativa dos Veciños ha exigido al gobierno local la señalización «urgente» de las cuatro fuentes contaminadas en el municipio según las analíticas realizadas en el pasado mes de abril. La formación de Victoria Portas apunta que, tal y como se recoge en este documento, los manantiales de Soutelo (Herbello), Herbello Nova, Herbello Vella y Socotelo (Menduíña) presentan una contaminación microbiológica grave, alguna de ellas de origen fecal, con un riesgo para la salud de los usuarios.

A pesar de ello, el concello «incumple su obligación de señalizarlas de forma inmediata» con el correspondiente cartel en forma de cruz con el lema «Agua no apta para consumo humano». También acusan al ejecutivo cangués de no publicar en sus redes los análisis «en un plazo máximo de 72 horas desde que se reciben, para que los vecinos sepan lo que beben», aunque está obligados a hacerlo por la Ley de Transparencia, defienden.

Noticias relacionadas

AV apunta asimismo que durante su etapa al frente del gobierno se sometían a análisis un total de 22 fuentes públicas, una cifra que ha quedado reducida a solo 10. Entre las que se han quedado fuera del listado están las de Santa Marta, las de Barreiras (Anguieiro y Sapo) o las de San Roque (Tobal y Carballiño). Por ello, reclaman que se vuelvan a analizar todas ellas y que se publiquen los resultados en la web.