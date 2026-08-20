Sanidad
Alternativa dos Veciños exige al gobierno de Cangas que señalice «de forma urgente» las cuatro fuentes contaminadas del municipio
Los manantiales afectados son los de Fonte Soutelo, Herbello Nova, Herbello Vella y Socotelo | La formación pide que las analíticas que ahora se hacen a solo 10 fuentes se amplíen a 22 y que se publiquen los resultados en la web
Alternativa dos Veciños ha exigido al gobierno local la señalización «urgente» de las cuatro fuentes contaminadas en el municipio según las analíticas realizadas en el pasado mes de abril. La formación de Victoria Portas apunta que, tal y como se recoge en este documento, los manantiales de Soutelo (Herbello), Herbello Nova, Herbello Vella y Socotelo (Menduíña) presentan una contaminación microbiológica grave, alguna de ellas de origen fecal, con un riesgo para la salud de los usuarios.
A pesar de ello, el concello «incumple su obligación de señalizarlas de forma inmediata» con el correspondiente cartel en forma de cruz con el lema «Agua no apta para consumo humano». También acusan al ejecutivo cangués de no publicar en sus redes los análisis «en un plazo máximo de 72 horas desde que se reciben, para que los vecinos sepan lo que beben», aunque está obligados a hacerlo por la Ley de Transparencia, defienden.
AV apunta asimismo que durante su etapa al frente del gobierno se sometían a análisis un total de 22 fuentes públicas, una cifra que ha quedado reducida a solo 10. Entre las que se han quedado fuera del listado están las de Santa Marta, las de Barreiras (Anguieiro y Sapo) o las de San Roque (Tobal y Carballiño). Por ello, reclaman que se vuelvan a analizar todas ellas y que se publiquen los resultados en la web.
Suscríbete para seguir leyendo
- Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
- Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
- Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
- Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
- Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
- Más de 30 atracciones inician su desembarco para las Festas do Cristo en Cangas, que activa un plan especial de tráfico y restringe el aparcamiento en el centro
- María Trigo, primera mujer de O Morrazo en sacar la competencia marinera: «Abrí el camino; después se enrolaron muchas mujeres de Meira»
- Parques Nacionales traslada oficialmente al Concello de Bueu el permiso para las fiestas en la isla de Ons