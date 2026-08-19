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Sequía

Traídas de Moaña prohíben regar, llenar piscinas y lavar coches

El depósito de Palmás-Costa en Domaio. | SANTOS ÁLVAREZ

El depósito de Palmás-Costa en Domaio. | SANTOS ÁLVAREZ

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Fran G. Sas

Moaña

Las traídas comunales de Moaña, que esta semana aseguraron estar ya en una «situación crítica» por la sequía, recuerdan las prohibiciones en época de restricciones.

La de Palmás-Costa, en Domaio, difundió un comunicado entre sus usuarios, este mismo martes, alertando de que el límite de 500 litros al día por vivienda puede verse reducido en breve a 300 litros. Recuerda que está prohibido en estos momentos regar, baldear aceras, lavar coches y llenar piscinas con agua comunal. Pide que se comuniquen las averías en la red lo antes posible.

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