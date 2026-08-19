Traídas de Moaña prohíben regar, llenar piscinas y lavar coches

Las traídas comunales de Moaña, que esta semana aseguraron estar ya en una «situación crítica» por la sequía, recuerdan las prohibiciones en época de restricciones.

La de Palmás-Costa, en Domaio, difundió un comunicado entre sus usuarios, este mismo martes, alertando de que el límite de 500 litros al día por vivienda puede verse reducido en breve a 300 litros. Recuerda que está prohibido en estos momentos regar, baldear aceras, lavar coches y llenar piscinas con agua comunal. Pide que se comuniquen las averías en la red lo antes posible.