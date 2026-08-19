Trabajos forestales
Los alumnos del Patronato recuperan la senda de A Fraga
Inician el trabajo de regeneración del principal sendero fluvial de Moaña, que resultó muy dañado por los temporales del invierno
Los alumnos del Obradoiro de Emprego del Patronato Beiramar de Moaña que se forman en trabajos forestales están desplegados esta semana en el sendero del río de A Fraga. Allí las 10 personas inscritas en un programa que incluye un salario mientras diversifican su currículo trabajan en la recuperación de uno de los senderos más conocidos del municipio, que quedó muy dañado durante los temporales del pasado invierno, con desprendimientos de ramas entre otros problemas.
El despliegue para acondicionar esta zona verde se prolongará las próximas semanas y llega después de que los alumnos actuasen en el sendero del río de O Barranco do Faro, en la parroquia de Meira.
La concejala y presidenta del Patronato Beiramar, Coral Ríos, explica que el calendario y la planificación de todas las actuaciones de estos alumnos se pactó con el docente del módulo, el artista de la talla con motosierra José Antonio Fervenza «Yosi». La parte práctica comenzó la semana pasada tras un inicio del curso centrado en la formación teórica. En talleres anteriores la formación en trabajos forestales logró un 70% de inserción laboral.
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