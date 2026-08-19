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O Rompeolas

Una señal bien amarrada para que no escape

La señal en Areacova. | FDV

La señal en Areacova. | FDV

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Javier Manchado

O Morrazo

O más bien para que no la hagan desaparecer. Está en la bajada de la playa de Areacova y suponemos que había que asegurarla para que algunos no se hiciesen los despistados diciendo que no estaba. Bueno, a lo mejor también es una reinterpretación de la famosa expresión de «como un burro amarrado a la puerta del baile».

El "Mirador de los Dinosaurios" se une al Cabo Home de los turistas

Las preguntas de visitantes por Cabo Home con pronunciación British, como si el faro hiciese referencia a un hogar, es un clásico de cada verano en O Morrazo. Pero no es la única confusión con el nombre. Esta semana hay quien buscó restos de animales prehistóricos en el precioso «mirador de los dinosaurios». Todo fue un error de lectura en Google Maps del mirador de Aparcadoiro Disuasorio de Domaio. Las vistas son preciosas sobre el puente de Rande y la parte más estrecha de la ría, pero que sepamos ningún tiranosaurio rex se dejó caer por la zona recientemente. Ni siquiera para ver el encendido de las luces de Navidad de Vigo.

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Alguien tuvo el mal tino de «mudar» su casa prefabricada en un gran camión en pleno ecuador del mes de agosto. Nos chivan que el atasco en la mañana de este martes en la carretera general de Aldán fue de los que ponen a prueba la paciencia.

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