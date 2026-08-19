Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Cultura

«Santiago de Ermelo no tempo», nueva charla de O Mar por Diante en Bueu

Arturo Sánchez Cidrás.

Arturo Sánchez Cidrás. / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R.M.

Bueu

Las jornadas que organiza el colectivo O Mar por Diante, de Bueu, continúan hoy con una nueva charla, en esta ocasión con el investigador Arturo Sánchez Cidrás. La conferencia de hoy se titula «A pegada da historia na Esculca: Santiago de Ermelo no tempo» y será a las 20.30 horas en el auditorio del Centro Social do Mar. La actividad forma parte del ciclo que este año se titula «Palabras que nos constrúen» y al que todavía le quedan dos citas más.

Este mismo sábado habrá una ruta cultural titulada «O mar revelado: o Bueu de José Suárez», que saldrá a las 11.00 horas desde el Centro Social do Mar y que estará guiada por María Tula Méndez. Una propuesta vinculada a dedicar el Día das Artes Galegas de este año al fotógrafo ourensano, que realizó parte de su conocida serie «Mariñeiros» en Bueu. n

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta
  2. Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres
  3. Cangas multará de forma directa y sin actuar subsidiariamente a los propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes
  4. El PP pide responsabilidades al gobierno local por los vertidos en las playas y el «caos en el balizamiento»
  5. Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
  6. El olímpico Carlos Pérez y un compañero del Club de Mar Ría de Aldán socorren a dos accidentados cuando iban a competir en Asturias
  7. La Xunta da marcha atrás y autoriza la celebración de las Festas de San Xaquín en Ons
  8. Clandestino 'completa' las Festas do Cristo con un festival de techno en Cangas

«Santiago de Ermelo no tempo», nueva charla de O Mar por Diante en Bueu

«Santiago de Ermelo no tempo», nueva charla de O Mar por Diante en Bueu

Traídas de Moaña prohíben regar, llenar piscinas y lavar coches

Augas Limpas denuncia el brote de aguas fecales en un bombeo en Pinténs

Una señal bien amarrada para que no escape

El PP interpreta «afán recaudatorio» en las multas por parcelas sin limpiar

Los alumnos del Patronato recuperan la senda de A Fraga

El Canjazz despide hoy su XXIX edición con dos citas musicales

El Canjazz despide hoy su XXIX edición con dos citas musicales

Los Bombeiros do Morrazo celebran su 20 aniversario: un nuevo parque y la dotación de más personal, los grandes retos para el futuro inmediato

Los Bombeiros do Morrazo celebran su 20 aniversario: un nuevo parque y la dotación de más personal, los grandes retos para el futuro inmediato
Tracking Pixel Contents