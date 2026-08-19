«Santiago de Ermelo no tempo», nueva charla de O Mar por Diante en Bueu

Las jornadas que organiza el colectivo O Mar por Diante, de Bueu, continúan hoy con una nueva charla, en esta ocasión con el investigador Arturo Sánchez Cidrás. La conferencia de hoy se titula «A pegada da historia na Esculca: Santiago de Ermelo no tempo» y será a las 20.30 horas en el auditorio del Centro Social do Mar. La actividad forma parte del ciclo que este año se titula «Palabras que nos constrúen» y al que todavía le quedan dos citas más.

Este mismo sábado habrá una ruta cultural titulada «O mar revelado: o Bueu de José Suárez», que saldrá a las 11.00 horas desde el Centro Social do Mar y que estará guiada por María Tula Méndez. Una propuesta vinculada a dedicar el Día das Artes Galegas de este año al fotógrafo ourensano, que realizó parte de su conocida serie «Mariñeiros» en Bueu. n