Prevención de incendios en Cangas
El PP interpreta «afán recaudatorio» en las multas por parcelas sin limpiar
Para el PP de Cangas el anuncio del gobierno local tripartito –BNG, PSOE y EU– de multar a los propietarios de parcelas sin limpiar es «pura farsa y afán recaudatorio» por «renunciar a la ejecución subsidiaria». Asegura, el principal grupo de la oposición, que las multas no resuelven el problema de fondo que es retirar el combustible vegetal y «garantizar la seguridad de los vecinos ante el riesgo de fuegos forestales».
Asegura, el PP, que el tripartito cae en una doble vara de medir al «mostrarse implacable para perseguir y castigar el bolsillo de los vecinos con multas de hasta 10.000 euros mientras mantienen una permisividad cómplice con la empresa concesionaria del ciclo del agua a pesar de los continuos episodios de vertidos de fecales en las playas y entornos naturales».
Apela, el PP, a la Lei contra os incendios de Galicia, que establece el deber de los ayuntamientos de proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de biomasa, pasando después los costes a los titulares.
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