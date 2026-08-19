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Prevención de incendios en Cangas

El PP interpreta «afán recaudatorio» en las multas por parcelas sin limpiar

Intervención en el incendio de Barra de este verano. | GONZALO NÚÑEZ

Intervención en el incendio de Barra de este verano. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Cangas

Para el PP de Cangas el anuncio del gobierno local tripartito –BNG, PSOE y EU– de multar a los propietarios de parcelas sin limpiar es «pura farsa y afán recaudatorio» por «renunciar a la ejecución subsidiaria». Asegura, el principal grupo de la oposición, que las multas no resuelven el problema de fondo que es retirar el combustible vegetal y «garantizar la seguridad de los vecinos ante el riesgo de fuegos forestales».

Asegura, el PP, que el tripartito cae en una doble vara de medir al «mostrarse implacable para perseguir y castigar el bolsillo de los vecinos con multas de hasta 10.000 euros mientras mantienen una permisividad cómplice con la empresa concesionaria del ciclo del agua a pesar de los continuos episodios de vertidos de fecales en las playas y entornos naturales».

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Apela, el PP, a la Lei contra os incendios de Galicia, que establece el deber de los ayuntamientos de proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión de biomasa, pasando después los costes a los titulares.

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