Exposición
«PincELAdas pola ELA», arte, esperanza y solidaridad en Bueu
Agaela organiza una muestra de María Moldes en la sala Amalia Domínguez Búa
La sala de exposiciones Amalia Domínguez Búa, en Bueu, acoge durante estos días la muestra pictórica «PincELAdas pola ELA». Un conjunto de cuadros de María Moldes Menduíña, socia afectada de Agaela, y que de su arte «comparte con nós emocións, ilusión e unha mensaxe de forza e esperanza», explican desde la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela).
La exposición se inauguró el viernes y se podrá visitar hasta el próximo domingo. La iniciativa es también una forma de colaborar con Agaela puesto que todo cuanto se recaude se destinará íntegramente a la asociación. «Detrás de cada obra hai unha historia, unha emoción e un motivo para seguir loitando. E detrás desta exposición, unha causa que nos importa: apoiar ás persoas que conviven coa ELA e ás súas familias», subrayan desde Agaela.
La muestra quiere lanzar un mensaje a la sociedad más allá del propio arte. «Ás veces, unha pincelada pode ser moito máis que arte: pode ser loita, esperanza e solidariedade», defienden desde la asociación de afectados por la ELA.
Por ello invitan a vecinos y visitantes que se encuentren estos días en la localidad de O Morrazo a acudir a la exposición en la sala Amalia Domínguez Búa y a colaborar con Agaela mediante la adquisición del diverso material que se encuentra a la venta. n
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