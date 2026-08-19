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Festas de San Xaquín

Parques Nacionales traslada oficialmente al Concello de Bueu el permiso para las fiestas en la isla de Ons

El director de las Illas Atlánticas remite al Concello la autorización «condicionada» para la actuación de un Dj en la noche del sábado en el archipiélago

Vecinos de Ons, el domingo, con las pancartas en protesta por la prohibición de las fiestas.

Vecinos de Ons, el domingo, con las pancartas en protesta por la prohibición de las fiestas. / Fdv

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David García

Bueu

La dirección del Parque Nacional Illas Atlánticas trasladó a primera hora de la mañana de este martes la resolución oficial al Concello de Bueu en la que da marcha atrás en su prohibición inicial sobre parte del programa de las fiestas de San Xaquín, en la isla de Ons. «Tendo en conta o compoñente cultural das festas na honra de San Xaquín, e que non é posible, a ubicación alternativa fóra da Illa de Ons autorízase a actuación dun Dj no sábado noite», dice el escueto texto.

El permiso incluye las dos condiciones fijadas el lunes desde la Consellería de Medio Ambiente: limitar los decibelios en función de la superficie del lugar de los festejos, «evitando perturbacións para o resto do espazo natural», y que los equipos de reproducción deben orientarse hacia los asistentes, «e no posible ao chan, para limitar aínda máis os seus efectos».

La entrada a través del registro oficial de la autorización desactiva la amenaza del Concello de Bueu, que estaba dispuesto a convocar este jueves una junta de portavoces y el viernes un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional para apoyar a los vecinos. Unos pasos que el gobierno local consensuó con la directiva de la asociación vecinal en una reunión celebrada el lunes en el consistorio.

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El edil no adscrito, Daniel Chapela, se sumó también a las críticas hacia la Xunta y Parques Nacionales y considera «incomprensible» la prohibición inicial. «Sorprende que sobre este asunto non houbese noticias na Mesa por Ons, salvo que a Xunta non quixese que a veciñanza se manifestase ás portas da tempada estival», insiste el concejal bueués.

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