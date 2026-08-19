Educación
Moaña destina 9.000 euros este curso al programa Iguala Ensino
Redacción
El Concello de Moaña, a través de la concejalía de Benestar Social que dirige María Sanluis, pone en marcha una nueva edición del programa de «Moaña Iguala Ensino». Con un presupuesto inicial de 9.000 euros busca ayudar a familias vulnerables frente a los gastos que supone la vuelta a las aulas de los estudiantes. El programa ofrece 150 euros por niño en forma de vales de ropa para adquirir ropa y calzado en comercios locales. Se dirige, la ayuda, a estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos o incluso estudios universitarios.
Se busca evitar la estigmatización y minimizar el impacto de la inflación en los precios del inicio de curso. Las solicitudes deben presentarse del 14 al 25 de septiembre y los vales se entregarán del 5 al 9 de octubre.
El Concello decidió subir el baremo en un 50% para considerar a una familia vulnerable, con respecto a los baremos del Estado. Por lo tanto, una familia con 4 o más personas puede acceder al programa con ingresos de 1.041 euros al mes.
- Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta
- Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres
- Cangas multará de forma directa y sin actuar subsidiariamente a los propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes
- Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
- Manuel Freire y Dolores Pastoriza celebran los 60 años de casados
- Un lunes de colapso en las carreteras de O Morrazo
- La Xunta da marcha atrás y autoriza la celebración de las Festas de San Xaquín en Ons
- Más de 30 atracciones inician su desembarco para las Festas do Cristo en Cangas, que activa un plan especial de tráfico y restringe el aparcamiento en el centro