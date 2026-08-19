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Moaña destina 9.000 euros este curso al programa Iguala Ensino

La edil de Benestar Social, María Sanluis.

La edil de Benestar Social, María Sanluis. / Gonzalo Núñez

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Redacción

Moaña

El Concello de Moaña, a través de la concejalía de Benestar Social que dirige María Sanluis, pone en marcha una nueva edición del programa de «Moaña Iguala Ensino». Con un presupuesto inicial de 9.000 euros busca ayudar a familias vulnerables frente a los gastos que supone la vuelta a las aulas de los estudiantes. El programa ofrece 150 euros por niño en forma de vales de ropa para adquirir ropa y calzado en comercios locales. Se dirige, la ayuda, a estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos o incluso estudios universitarios.

Se busca evitar la estigmatización y minimizar el impacto de la inflación en los precios del inicio de curso. Las solicitudes deben presentarse del 14 al 25 de septiembre y los vales se entregarán del 5 al 9 de octubre.

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El Concello decidió subir el baremo en un 50% para considerar a una familia vulnerable, con respecto a los baremos del Estado. Por lo tanto, una familia con 4 o más personas puede acceder al programa con ingresos de 1.041 euros al mes.

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