La isla de Ons acumula un mes sin plazas y supera las 55.000 visitas en vísperas de las fiestas de San Xaquín, en las que rendirá homenaje a los fareros

La isla de Ons está a punto de cumplir un mes con el cartel de «no hay billetes», una situación que como mínimo se prolongará hasta el próximo lunes 24. El archipiélago de Bueu integrado en el Parque Nacional Illas Atlánticas tiene un aforo máximo autorizado de 1.300 visitantes diarios, a los que hay que unir a los propios vecinos (que disponen de un cupo diferenciado) y los campistas. Este fin de semana, una vez resuelta la polémica generada en los últimos días a cuenta de los permisos para la fiesta de San Xaquín, se colgará nuevamente el cartel de «completo». Quienes quieran visitar Cíes lo tienen aún complicado porque, pese a tener un límite de 1.800 visitas diarias, no hay autorizaciones disponibles hasta el último día del mes de agosto.

Los datos de la plataforma de reservas de las Illas Atlánticas confirman que el primer día en el que se alcanzó el tope máximo de de visitantes en el caso de Ons fue el 18 de julio. Con anterioridad hubo dos jornadas en la que ya se rozó el lleno, en el último fin de semana de junio: el sábado 27 quedaron siete vacantes y el domingo 28 solo una.

La avalancha de reservas en el caso de Ons se intensificó a partir del 21 de julio, el segundo día en el que se completó el cupo disponible. Desde esa fecha hasta este momento las autorizaciones se agotaron prácticamente todos los días. Solo en contadas jornadas quedaron un grupo pequeño de reservas sin tramitar: el 24 de julio quedaron libres 279 plazas, el 27 de julio tres, el 5 de agosto dos y el 8 de agosto otras 3.

Con los datos de la plataforma de reservas de la Xunta de Galicia desde el 1 de julio y este miércoles 19 de agosto se contabilizan más de 55.000 visitantes a Ons, sin contar aún que para los próximos cinco días el aforo está completo y significarían 6.500 personas más. Una cifra a la que aún habría que añadir a todos los campistas, que se contabilizan a través de un registro diferente.

Este fin de semana es uno de los más importantes, especialmente para la comunidad isleña, porque se celebran las fiestas patronales en honor a San Xaquín y muchas familias aprovechan para reunirse en Ons con este motivo.

El programa de las fiestas

Una vez resuelta la polémica de los últimos días acerca de los permisos para las fiestas de San Xaquín, la Concellería de Cultura de Bueu ha presentado oficialmente el programa de festejos organizado junto a la Asociación de Veciñ@s e Amig@s de Ons y que incluirán un homenaje a los fareros.

Las fiestas de San Xaquín se abren este sábado por la mañana con un pasacalles a cargo de la charanga Amigos e Colores. Por la noche será la verbena con el grupo De Cañas y la actuación de Óscar Dj.

El domingo 23 arrancará con un pasacalles en el que intervendrán Os Imperiais, Mariachis Noche de Ronda y el grupo de gaitas Serradela. A las 12.00 horas se realizará una ofrenda en el cementerio de la isla, al lado de la capilla orginal de San Xaquín y que está en proceso de rehabilitación. A las 12.30 horas será el homenaje vecinal a los fareros que estuvieron en Ons. Un reconocimiento que llega en el año en el que se conmemora el centenario del actual faro de Ons : el original comenzó a funcionar en 1865 pero luego se reconstruyó para tener un mayor alcance. Finalmente, a las 13.00 horas será la misa y procesión en honor a San Xaquín.