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Parque Nacional Illas Atlánticas

Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao

El niño fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, acompañado de su madre

Un momento del operativo para evacuar en el helicóptero Pesca 1 al menor de 8 años natural de Bilbao, que estaba en la isla de Ons junto a su familia.

Un momento del operativo para evacuar en el helicóptero Pesca 1 al menor de 8 años natural de Bilbao, que estaba en la isla de Ons junto a su familia. / Parque Nacional Illas Atlánticas

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David García

Bueu

El helicóptero Pesca 1 evacuó hoy a un niño de 8 años que se encontraba pasando el día junto a su familia en la isla de Ons. El menor, natural de Bilbao, fue trasladado junto a su madre al hospital Álvaro Cunqueiro después de ser atendido inicialmente por el servicio sanitario del Parque Nacional Illas Atlánticas.

El personal del puesto de atención sanitaria ubicado en Ons realizó una primera valoración clínica de la situación del menor y tras las indicaciones del servicio 061-Urxencias Sanitarias de Galicia se movilizó el helicóptero Pesca 1, que depende del Servizo de Gardacostas de Galicia, para su evacuación. Un operativo en el que colaboró el agente medioambiental de Ons y el personal del parque nacional.

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La intervención se desarrolló con normalidad y la aeronave aterrizó en la explanada situada en las cercanías del faro, en el Alto de Cucorno. “En todo momento seguiuse o procedemento oficial para evacuacións médicas en contornos insulares, e coa coordinación entre o Parque Nacional, o 061 e Gardacostas da Xunta de Galicia”, explican desde el Parque Nacional Illas Atlánticas.

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