El Carnaval de Verán de Bueu revive y suma una fiesta infantil

Banda do Río volverá a llenarse este sábado de música y ambiente festivo con una nueva edición del Carnaval de Verán, recuperado este estío, pues no se pudo celebrar el año pasado por falta de permisos. Se trata de una cita organizada por el Concello de Bueu y la hostelería de la zona que este año amplía su programación para llegar a públicos de todas las edades. La celebración tendrá como escenario el aparcamiento del barrio, y se prolongará durante buena parte de la jornada con sesiones de DJs y actividades dirigidas también a los más pequeños.

La programación comenzará a las 17.00 horas con una sesión inicial a cargo de DJ Gramola, que dará paso a las 18.30 horas a una de las principales novedades de este año: una fiesta infantil. La propuesta está específicamente pensada para los más pequeños, con música y actividades de entretenimiento, además de una merienda ofrecida por la hostelería de esta zona.

La concejala de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, destaca que el objetivo de esta edición es ofrecer «actividades más variadas, para todas las edades y públicos». Además, el programa adelanta los horarios de algunas propuestas respecto a otros años para favorecer el descanso nocturno de los vecinos de Bueu.

La música continuará durante la noche con un recorrido diferente por épocas y estilos, desde los años 80 y 90 hasta los 2000 y la actualidad. DJ Michi tomará el relevo a las 22.00 horas, seguido de DJ Alexg a las 23.30 horas y de Rubén Díaz, a las 01.00 horas, quien será el encargado de cerrar esta novedosa programación.

El Carnaval de Verán mantiene así su apuesta por dinamizar Banda do Río y, de esta manera, convertir el entorno en un punto de encuentro durante la jornada. Desde el Concello también agradecen la colaboración de la hostelería local, que participa en la organización de la cita y que, según destacan, mantiene su implicación en iniciativas destinadas a dar vida al barrio.

La celebración estará acompañada de un dispositivo especial. El Concello reforzará la presencia de contadores por el paseo y el arenal y realizará un baldeo especial al día siguiente en la propia zona del aparcamiento. Además, estará prohibido estacionar en este espacio desde las 11.00 horas del sábado hasta la misma hora del día siguiente, por lo que se recomienda a los vecinos y visitantes tener en cuenta dicha restricción a la hora de desplazarse cara esta zona del casco urbano.