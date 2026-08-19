El Canjazz despide hoy su XXIX edición con dos citas musicales

El Canjazz llega hoy a su última jornada con dos propuestas que llevarán la música hasta distintos espacios de Cangas. A partir de las 23.30 horas en el Chiringo de Massó comenzará el concierto del grupo Lúa Chea, una formación liderada por Dani Font, quien reunirá a músicos vinculados a las escenas canadiense y holandesa para una sesión especial. El guitarrista de Gondomar, afincado actualmente en Canadá, estará acompañado por antiguos compañeros tras su paso por ciudades como Ámsterdam o Montreal para ofrecer un concierto final en el que primará la energía de la música de raíz afroamericana.

Antes, en el escenario principal del Eirado do Costal se desarrollará el último de los conciertos de los cabezas de cartel. Este será a las 22.00 horas, protagonizado por la cantante y compositora portuguesa Madalena Caldeira, que presentará su proyecto personal junto a un quinteto formado por guitarra, piano, contrabajo, batería y voz.

Con esta doble cita, el Canjazz pondrá el broche final a una edición marcada por distintas generaciones, procedencias y formas de entender el arte del jazz. La última jornada prolongará así la apuesta del festival por combinar propuestas consolidadas con nuevas voces y por convertir Cangas en un punto de encuentro para músicos y aficionados de este género.