Augas Limpas denuncia el brote de aguas fecales en un bombeo en Pinténs

La Plataforma Augas Limpas sigue denunciando presuntos episodios de vertidos de aguas sin depurar en la ría de Aldán. Esta semana, a través de sus redes sociales, alertaron de un brote de aguas fecales en un pozo de bombeo en el lugar de Pinténs en O Hío. Alertan del fuerte olor que desprendía y temían que llegase a la playa.

Asimismo también alertaron de la presencia de espuma en la playa de Vilariño y de fuertes olores, una vez más, en la playa de Arneles. Hay que recordar que el arenal de Arneles tuvo que ser cerrada al baño durante unos días a comienzos de agosto, presuntamente por el vaciado de restos fecales de algunos de los yates que fondean habitualmente durante el verano en ese punto de la ría de Aldán.

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También en Menduíña un alivio del bombeo ocasionó la pasada semana el cierre por precaución de la playa al baño, con el izado de la bandera roja.