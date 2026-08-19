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Augas Limpas denuncia el brote de aguas fecales en un bombeo en Pinténs

La foto con la que alerta la plataforma. | AUGAS LIMPAS

La foto con la que alerta la plataforma. | AUGAS LIMPAS

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Redacción

Cangas

La Plataforma Augas Limpas sigue denunciando presuntos episodios de vertidos de aguas sin depurar en la ría de Aldán. Esta semana, a través de sus redes sociales, alertaron de un brote de aguas fecales en un pozo de bombeo en el lugar de Pinténs en O Hío. Alertan del fuerte olor que desprendía y temían que llegase a la playa.

Asimismo también alertaron de la presencia de espuma en la playa de Vilariño y de fuertes olores, una vez más, en la playa de Arneles. Hay que recordar que el arenal de Arneles tuvo que ser cerrada al baño durante unos días a comienzos de agosto, presuntamente por el vaciado de restos fecales de algunos de los yates que fondean habitualmente durante el verano en ese punto de la ría de Aldán.

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También en Menduíña un alivio del bombeo ocasionó la pasada semana el cierre por precaución de la playa al baño, con el izado de la bandera roja.

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